'Como agua para chocolate' se acaba: fecha para la segunda temporada y final y sinopsis

Programas de cocina los ha habido siempre y los seguirá habiendo, pero series que tengan recetas como parte de su eje conductor no demasiadas, porque incluso algunas como The Bear o Boiling Point van más de los entresijos y el estrés de llevar un restaurante y de las relaciones personales que de ello se derivan.

Como agua para chocolate también tiene mucho de todo eso, faltaría más, pero le da una vuelta de tuerca al mundo culinario delante de las cámaras tanto al llamar a cada episodio como un platillo tradicional mexicano, exactamente igual que en la novela de Laura Esquivel en la que se basa, como por el hecho de que aquí las propiedades de la comida se notan, y de qué manera.

El ingrediente secreto es amor, y otras emociones

Por si no la conocéis, Como agua para chocolate trata sobre Tita, la menor de tres hermanas y heredera de una tradición familiar que la condena a cuidar de su madre, Mamá Elena, y a renunciar al amor. La serie sigue su vida y su resistencia a través de la cocina, donde cada emoción que experimenta se filtra literalmente en sus platos.

La tristeza, la pasión o la nostalgia que siente mientras cocina impregnan cada receta y causan efectos descomunales en quienes las prueban. Hay comensales que ríen, lloran o se dejan llevar por impulsos irreprimibles, e incluso hay quien muere de amor al saborear un plato preparado con una melancolía extrema.

Fecha y qué esperar de la segunda temporada

Con esa originalidad, no nos extrañamos de su triunfo en HBO Max, plataforma que la emite en exclusiva, y que también hará lo propio con los siguientes episodios. La segunda temporada, que además será la última, ya tiene fecha de estreno. La temporada final de la serie dramática original de HBO Como agua para chocolate llega el 16 de febrero, con nuevos capítulos cada lunes hasta el 23 de marzo.

En esta última temporada, Tita encuentra en el Dr. Brown la posibilidad de un futuro distinto, uno en el que la dulzura sirve de refugio. Pero el regreso de Pedro reaviva una pasión prohibida que desafía normas y tradiciones.

Con un México convulso como telón de fondo, los personajes se enfrentan a traumas, pérdidas y secretos que les obligan a decidir cuánto están dispuestos a arriesgar por el amor y la libertad. Entre la magia que brota de los fogones y la intensidad de sus emociones, Tita y Pedro comprueban que hay amores destinados a arder para siempre.