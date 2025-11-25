Una empresa India se queda con los derechos de Maradona y ya prepara una serie animada del 10

Tal día como hoy, 25 de noviembre, pero de 2020, fallecía en su casa de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, Diego Armando Maradona. Un día que lloró casi todo el país y sí, también India, donde el Pelusa es todo un icono, especialmente en Calcuta, donde podemos admirar una estatua de él así como diversos templos improvisados.

Por eso no es de extrañar que una empresa del país asiático haya dado un paso decisivo para llevar su figura a las nuevas generaciones. Reliance Animation, división de Reliance Entertainment y uno de los grandes estudios del sector en India, ha adquirido los derechos de la IP del personaje de Maradona para desarrollar, diseñar y producir una serie animada centrada en su vida y legado.

El acuerdo se ha llevado a cabo en asociación con SATTVICA SA, la empresa argentina que gestiona la marca Diego Armando Maradona, y con la mediación de Bridge Marketing Group Inc. La serie, actualmente en fase de desarrollo, aspira a ofrecer un retrato minucioso, accesible y atractivo del exfutbolista, partiendo de sus orígenes humildes hasta su ascenso a la categoría de leyenda mundial.

Toda una vida de fútbol

Según la información facilitada, el proyecto cubrirá hitos esenciales: su infancia en los suburbios de Buenos Aires, sus primeros pasos en Argentinos Juniors, su explosión global en México 86 con el Gol del Siglo y la Mano de Dios, así como sus desafíos personales y la huella cultural que dejó dentro y fuera del terreno de juego. La intención es crear una ficción animada orientada a públicos familiares, con especial atención al público infantil, una línea que también ha celebrado la propia familia del jugador.

Irá dirigida a los jóvenes

Rita Maradona, en representación de SATTVICA, expresó su satisfacción por el acuerdo y afirmó que tanto ella como sus hermanas están "muy felices y orgullosas" de participar en un proyecto cuyo objetivo es que los niños de todo el mundo conozcan a su hermano.

Desde Reliance, Shibasish Sarkar, CEO de la compañía matriz, destacó que la vida de Maradona es un ejemplo de "resiliencia, pasión y logro" que puede inspirar a nuevas generaciones. Para Tejonidhi Bhandare, CEO de Reliance Animation, se trata de un "momento decisivo" para el estudio.