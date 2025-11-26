Todo lo que pasó en la cuarta temporada de 'Stranger Things' antes de ver la quinta en unas horas

Parecía que no lo iba a hacer nunca pero finalmente el día ha llegado: Stranger Things enfila su recta final con el estreno esta misma madrugada (el 27 de noviembre a las 2 hora española) del primer bloque de episodios de la quinta temporada, con el segundo haciendo lo propio el 26 de diciembre y el tercero y último el 1 de enero.

Pero como han pasado más de tres años desde el verano de 2022, cuando finalizó la temporada4, es muy posible que no recordemos con exactitud en qué punto dejamos tanto a sus protagonistas como al propio Hawkins, el otrora apacible pueblo de Indiana. Pero para eso estamos nosotros aquí.

Lo que dio de sí 'Stranger Things 4'

La historia nos situaba en 1986, con la histeria satánica extendiéndose por Estados Unidos y un nuevo monstruo procedente del Mundo del Revés poniendo en jaque a los protagonistas. Conocido como Vecna, este ser atacaba a adolescentes vulnerables mediante visiones que explotaban sus traumas y acababan en brutales asesinatos que abrían pequeñas grietas entre ambos mundos.

El grupo, lejos de estar unido, arrancaba la temporada disperso tanto emocional como físicamente. Joyce, Will, Jonathan y Once vivían en California. La joven seguía sin poderes y sufría acoso escolar, mientras que Joyce recibía una muñeca rusa cuyo mensaje revelaba que Hopper seguía con vida. Esto la llevaba, junto a Murray, a un enrevesado intento de rescate que terminaba en territorio soviético, donde Hopper estaba preso y obligado a enfrentarse a un Demogorgon en una cárcel secreta.

En Hawkins las cosas tampoco marchaban mucho mejor. Dustin y Mike se habían unido al Club Fuego Infernal, liderado por el carismático Eddie Munson. Lucas intentaba integrarse en el equipo de baloncesto, Robin se enfrentaba a sus sentimientos por Vickie, y Steve buscaba algún tipo de estabilidad emocional. Max, por su parte, luchaba contra el trauma por la muerte de Billy y se alejaba de todos.

La primera víctima del nuevo monstruo fue Chrissy Cunningham, cuya muerte ocurría ante un horrorizado Eddie. Poco después caían Fred y Patrick, lo que llevaba al pueblo a señalar a Eddie como culpable. La pandilla descubría entonces que las víctimas compartían ciertos síntomas, pesadillas, visiones y hemorragias nasales, y que Max también estaba marcada por Vecna. Su salvación llegaba gracias a su canción favorita, Running Up That Hill, que le permitía romper el trance en una de las secuencias más recordadas de la serie.

Poniendo cara al monstruo

Mientras tanto, Nancy y Robin investigaban el pasado de Victor Creel, único superviviente de ataques similares décadas atrás. Por su lado, Once aceptaba colaborar con el doctor Owens y el resucitado Brenner para recuperar sus habilidades mediante el proyecto Nina, donde recordaba la masacre del laboratorio.

Allí descubría que el responsable real era Henry Creel, el hijo de Victor y sujeto Uno, a quien finalmente enviaba al Mundo del Revés, transformándolo en Vecna.

El tramo final reunía a buena parte del grupo en Hawkins, donde averiguaban que el Mundo del Revés estaba congelado en 1983 y que cada muerte de Vecna abría un nuevo portal. Nancy caía bajo el influjo del villano tras quedarse atrapada en el Mundo del Revés, y Once avanzaba en su entrenamiento para regresar a la lucha.

Con Hawkins plagado de grietas y Vecna más fuerte que nunca, la serie cerraba su cuarta temporada con todos los caminos conduciendo inevitablemente a la batalla definitiva que está a punto de comenzar.