'The White Lotus' cambia las playas por París en su cuarta temporada por culpa de HBO y la cadena de hoteles Four Seasons

El lujo, las intrigas y los secretos de los ricos vuelven a cambiar de escenario. The White Lotus, la aclamada serie de HBO Max creada por Mike White, prepara su cuarta temporada y esta vez dejará atrás las playas tropicales para instalarse en los elegantes paisajes de París y la Riviera francesa, como ya llevaba un tiempo sonando.

Según ha avanzado Variety, el equipo ya está explorando localizaciones en ambos destinos, aunque el rodaje no comenzará hasta el próximo año, por lo que todavía tocará esperar bastante para ver los nuevos episodios.

El lujo por bandera

Desde su estreno en 2021, The White Lotus se ha convertido en una de las series más sofisticadas y comentadas del catálogo de HBO Max. Cada temporada presenta a un grupo de adinerados huéspedes en un resort de lujo, donde las apariencias esconden tensiones, traiciones y, casi siempre, un cadáver.

La primera entrega se ambientó en Hawái, la segunda en Sicilia y la tercera, todavía reciente, trasladó la acción a Tailandia, entre las playas de Koh Samui y Bangkok.

Sin acuerdo entre productora y la cadena hotelera

Sin embargo, en esta cuarta temporada la producción abandona los hoteles Four Seasons, donde se habían grabado las tres entregas anteriores. Según la información disponible, HBO no ha renovado su acuerdo de colaboración con la cadena, lo que ha obligado a buscar nuevos escenarios para continuar la historia.

De ahí que la serie se mude ahora a Francia, país que ofrece tanto el glamour cosmopolita de París como el magnetismo de la Riviera, con destinos icónicos como Niza o Mónaco.

Buscando el nuevo hotel

Entre las localizaciones parisinas que se están considerando figuran dos de los hoteles más emblemáticos de la capital: el Le Lutetia, un cinco estrellas del barrio de Saint-Germain-des-Prés que fue refugio de artistas como Charlie Chaplin, Pablo Picasso o Ernest Hemingway; y el Ritz Paris, favorito de leyendas como Coco Chanel, F. Scott Fitzgerald o Marcel Proust. Todos ellos encajan perfectamente con la estética de lujo y decadencia que caracteriza a la serie.

Suscríbete a HBO Max

Aunque todavía no hay reparto confirmado, se espera que, como en las anteriores entregas, el elenco combine actores estadounidenses con intérpretes locales franceses, y no se descarta el regreso de algún rostro conocido.