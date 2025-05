Si tienes Prime Video, podrás ver gratis la NBA

Desde octubre de 2025, los aficionados al baloncesto en España podrán ver la NBA en directo en Amazon Prime Video sin necesidad de pagar más allá de su suscripción habitual. Este movimiento es resultado de un acuerdo global entre Amazon y la NBA que tendrá una duración de 11 años. Además, desde 2026 también se emitirán partidos de la WNBA.

De este modo, los suscriptores de Prime Video podrán ver varios partidos sueltos sin coste adicional. En el caso de que deseen ver toda la temporada, necesitarán adquirir el League Pass, que se tramitará por Prime Video.

Qué partidos se emitirán

87 partidos de la temporada regular.

7 encuentros de la Emirates NBA Cup.

Todos los partidos del SoFi NBA Play-In Tournament.

Partidos de las rondas de los Playoffs.

Una serie completa de las Finales de Conferencia por temporada.

Las Finales de la NBA completas en seis de los once años del contrato.

También la WNBA

El acuerdo también incluye la retransmisión de partidos de la WNBA, su división femenina. A partir de 2026, cada año se emitirán 30 partidos de temporada regular, además de encuentros clave, como la Commissioner’s Cup y partidos de postemporada.

¿Adiós a la NBA en Movistar Plus+?

Se desconoce si Movistar Plus+ seguirá emitiendo la NBA Movistar Plus+

Actualmente, para ver la NBA en España tienes tres opciones:

Solo con la primera opción puedes ver toda la temporada. No obstante, con una suscripción a Movistar Plus+ puedes ver los tres mejores partidos de la semana, además del baloncesto de la Euroliga y la Liga Endesa. Luego está el paquete Deportes, que pueden contratar aquellos clientes de fibra y móvil de Movistar que, además, tengan Movistar Plus+. Este último paquete incluye aún más partidos.

Sin embargo, todavía se desconoce qué sucederá con los partidos de la NBA en Movistar Plus+. Movistar ha mantenido durante más de dos décadas los derechos de emisión para retransmitir partidos y podría negociar con Amazon para seguir retransmitiéndolos.

Por último, como indicamos anteriormente, el pase de temporada de la NBA será necesario para ver toda la competición. Lo era en los pasados años y lo seguirá siendo tras el acuerdo de la liga con Amazon. No obstante, lo que cambia es que ahora dicho pase se gestionará mediante Prime Video, algo similar a lo que hace DAZN con la NFL, a través de la cual se pueden disfrutar de todos los partidos de la temporada mediante el NFL Game Pass International.