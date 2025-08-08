Todos los fans lo esperaban: la precuela de una de las series más queridas de los últimos años llega al streaming

Antes de que Claire pusiera un pie en Escocia, y antes incluso de que Jamie Fraser naciera, el destino ya estaba escribiendo capítulos de guerra, pasión y secretos en las raíces de su linaje. Mucha atención, porque este nuevo capítulo del universo 'Outlander' retrocede siglos para enseñarnos cómo dos familias, separadas por el tiempo y unidas por el destino, comenzaron a forjar la leyenda.

El proyecto vuelve a estar en manos de Matthew B. Roberts, showrunner de la serie original, lo que promete todo lo que amamos de Outlander... pero con un pasado todavía más imprevisible. Prepárate para ver duelos al amanecer, alianzas selladas con traición y romances que desafían las reglas de su época. Ha sido rodada en localizaciones reales que ya son patrimonio visual de la saga, dentro de Escocia e Inglaterra, y aunque todavía debemos tener un poco más de paciencia para ver cómo cala en el público, ha debutado con un92% de apoyo de los críticos en la web de reseñas Rotten Tomatoes.

El verdadero inicio de la saga

Esta serie, precuela de la aclamada Outlander, narra dos historias de amor paralelas conectadas a través del tiempo: la de los padres de Jamie Fraser y Claire Beauchamp, los protagonistas de la saga original. Empezamos la historia en las Tierras Altas de Escocia del siglo XVIII, un lugar que es testigo del romance prohibido entre Brian Fraser y Ellen MacKenzie -los padres de Jamie Fraser-, cuya relación florece en medio de tensiones entre clanes rivales, matrimonios políticos y la rebelión jacobita de 1715. Este entorno resalta las tradiciones escocesas, los conflictos familiares y las luchas por la independencia, ofreciendo una visión profunda de la herencia cultural que moldea a las generaciones futuras.

Paralelamente, la serie viaja a la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial, una época en la que Julia Moriston y Henry Beauchamp -padres de Claire Beauchamp- se enamoran en medio de los horrores bélicos y las convenciones sociales de la época. Esta línea temporal captura el impacto de la guerra en la vida cotidiana, pero también los nuevos roles de las mujeres, las heridas físicas y los traumas emocionales que marcarían para siempre a toda una generación. Con estas narrativas conectadas, la serie expande el universo de Outlander al revelar los orígenes, secretos y pasiones que forjaron a los protagonistas de la saga original.

'Outlander: Sangre de mi sangre' está recién salida del horno: se ha estrenado hoy en la plataforma de Starz, y el sábado 9 de agosto aterriza en Movistar Plus+. Tiene un total de 10 capítulos, pero no te frotes las manos pensando en hacerte un maratón, porque de momento solo nos trae un doble episodio inicial, para que te dosifiques mejor la historia y te quedes con ganas de más. Después, podrás ver uno nuevo cada semana.