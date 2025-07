Topuria golpea dos veces: en el octágono y en una nueva serie exclusiva de HBO Max

Illia Topuria es el flamante nuevo campeón mundial de peso ligero de la UFCC (155 libras) y eso no hay mal gesto del Presidente o post en X de gente que no tiene ni idea de este deporte y declaraciones de tertulianos que no han visto un solo combate en su vida que se lo quite.

Un camino que no ha sido fácil para el hispano-georgiano y que en los próximos meses se encargará de contar la que conoceremos de nuevo como HBO Max en una nueva serie centrada tanto en la carrera profesional como en la vida personal del artista marcial.

Topuria, antes y después de que suene la campana

En Los Topuria, una docuserie original producida por Señor Mono, los espectadores podrán acceder por primera vez a la cara más íntima y familiar del luchador, en un relato que irá mucho más allá de sus triunfos en el octágono.

A lo largo de cinco episodios de una hora de duración, se seguirá a Topuria en su preparación para conquistar su segundo título mundial, al tiempo que se ahonda en su día a día como esposo, padre, amigo y empresario, algo que veremos en los próximos meses pues todavía no contamos con fecha de estreno en la plataforma.

La producción contará con la participación activa de su esposa Giorgina, que ha grabado parte del material doméstico que aparecerá en pantalla, así como de sus hijos, su equipo de entrenamiento y amigos. Todo ello para ofrecer una mirada completa al entorno que ha acompañado a Ilia en su meteórica ascensión dentro del mayor evento de artes marciales mixtas del mundo.

"Para mí, para mi esposa y para todo nuestro equipo, es un motivo de enorme alegría haber llegado a este acuerdo con HBO Max", ha declarado el propio Topuria. "Esta alianza nos permite acercar al público la grandeza del deporte de las MMA: sus valores, su disciplina y su capacidad transformadora en la vida de quienes lo practican. Además, hemos querido compartir nuestra historia de una manera muy personal, mostrando nuestro estilo de vida y nuestros principios, con la esperanza de que puedan inspirar y servir de guía a las nuevas generaciones".