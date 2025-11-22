Las 5 series que HBO ha renovado por nuevas temporadas y que nos entretendrán hasta 2028

En un mundo en el que la incertidumbre merodea sobre todas y cada una de las nuevas producciones en forma de serie que salen al mercado en las más diversas plataformas de vídeo a la carta, que una de las grandes como es HBO, con su servicio HBO Max, haya anunciado no una sino5 renovaciones es algo a celebrar.

En la mayoría de casos se trata además de series nuevas, con otra como La Casa del Dragón, la precuela de Juego de Tronos, confirmando una temporada 4, y otra, también relacionada con la historia creada por George R. R. Martin, recibiendo luz verde para nuevos episodios antes incluso de haberse siquiera estrenado.

Estas son las cinco series que formarán parte del futuro inmediato y a medio plazo de HBO Max, cuyas renovaciones han llegado en un momento en el que la plataforma busca reforzar su catálogo de originales.

'TASK'

TASK deja de ser una miniserie tras recibir luz verde para una segunda temporada. La ficción, que ha sorprendido por su mezcla de thriller y drama humano, se había concebido inicialmente como una historia cerrada, pero la respuesta del público y el potencial narrativo han convencido a HBO para seguir adelante.

La nueva tanda de episodios, según adelantó la plataforma durante el anuncio, permitirá profundizar en las consecuencias abiertas por el desenlace de su primera temporada y en los dilemas éticos que plantea su trama central.

La empresa de sillas

Durante la presentación a la prensa celebrada en Nueva York, se anunció también la renovación de La empresa de sillas, que continúa como la comedia más vista en la historia de HBO Max. Con una media de 3,3 millones de espectadores en Estados Unidos, su popularidad sigue en aumento.

Creada por Tim Robinson y Zach Kanin, la serie sigue a un hombre atrapado en una conspiración de gran alcance tras un incidente embarazoso en el trabajo. La crítica la ha aplaudido con entusiasmo, acumulando una puntuación perfecta en Rotten Tomatoes y siendo descrita como una de las propuestas humorísticas más destacadas del año.

'I Love LA'

La comedia creada y protagonizada por Rachel Sennott también tendrá continuidad. I Love LA, que sigue a un grupo de amigos que se enfrentan a los retos del amor, la ambición y la vida en Los Ángeles, es ya la segunda comedia más vista de HBO, con casi dos millones de espectadores multiplataforma.

La crítica la ha calificado como "oro cómico" y una "obsesión en ciernes", consolidando a Sennott como una de las voces más frescas del panorama actual. El regreso de Maia, Charlie, Dylan, Tallulah y Alani promete mantener el tono desenfadado y generacional que definió su primera temporada.

La Casa del Dragón

El gran éxito de fantasía de la plataforma continúa viento en popa con la confirmación de su temporada 4. La Casa del Dragón, basada en Fuego y Sangre de George R. R. Martin, se mantiene como una de las producciones estrella de HBO y una de las series más vistas a nivel global.

La renovación garantiza que la guerra civil Targaryen se seguirá desarrollando durante varios años más, consolidando a la franquicia como una de las piedras angulares del catálogo. La tercera temporada llegará en 2026, con la cuarta programada para 2028.

El caballero de los Siete Reinos

La sorpresa del día fue la renovación anticipada de El caballero de los Siete Reinos, la adaptación de las novelas cortas centradas en Dunk y Egg. Aún sin haberse estrenado, HBO ya ha dado luz verde a nuevos episodios, confiando en su potencial como complemento perfecto al universo de Poniente.

La serie seguirá las aventuras de Ser Duncan el Alto y su joven escudero, mucho antes de los acontecimientos de Juego de Tronos. Su estreno se producirá en 2026, con la segunda temporada llegando solo un año más tarde.