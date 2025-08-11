Vanessa Kirby cambia los superpoderes por 'La noche siempre llega', el nuevo thriller de Netflix que no te dejará dormir... ni a ella tampoco

Vanessa Kirby pasa de salvar el mundo -como Sue Storm en la recién estrenada Los 4 Fanásticos- a luchar por salvar su propia casa. Lo hace en La noche siempre llega, un drama crudo y realista que llega a Netflix esta misma semana, y que nada tiene que ver con el último bombazo de Marvel. Este estreno, que promete ser uno de los más interesantes de agosto (con perdón de Miércoles 2), llega acompañado por dos series de animación para adultos: la segunda entrega de la trilogía inspirada en la fantasía japonesa Mononoke y la nueva apuesta de Sony Pictures, un desmadre de irreverencia y humor negro que recuerda a la inolvidable Fiesta de las salchichas.

Las novedades de Netflix de esta semana (del 11 al 17 de agosto)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes, te dejamos un resumen de las 11 novedades que van a llegar esta semana al catálogo de Netflix:

Jim Jefferies: Two Limb Policy - martes 12 de agosto

- martes 12 de agosto Despelote - miércoles 13 de agosto

- miércoles 13 de agosto Jóvenes y millonarios - miércoles 13 de agosto

- miércoles 13 de agosto Canciones desde el encierro - miércoles 13 de agosto

- miércoles 13 de agosto Guardianes de una gran nación - miércoles 13 de agosto

- miércoles 13 de agosto Miss Governor (Parte 2) - jueves 14 de agosto

- jueves 14 de agosto En el barro - jueves 14 de agosto

- jueves 14 de agosto Mononoke II: Las cenizas de la ira - jueves 14 de agosto

- jueves 14 de agosto La noche siempre llega - viernes 15 de agosto

- viernes 15 de agosto Seducción fatal (Temporada 2) - viernes 15 de agosto

- viernes 15 de agosto The Biggest Loser: La verdad del reality para perder peso - viernes 15 de agosto

Despelote

Bull (con voz de Adam DeVine) es un perro común, bonachón y leal que lleva una vida tranquila y llena de amor... hasta que descubre que sus dueños planean castrarlo al día siguiente. Consciente de que este procedimiento podría cambiar su identidad y su libertad, decide que no hay mejor manera de despedirse de su antiguo "yo" que vivir una última noche épica. Junto a su pandilla de amigos caninos, se embarca en todo tipo de situaciones delirantes durante 24 horas, como fiestas descontroladas, encuentros con otros animales y reflexiones cómicas sobre la masculinidad perruna.

La película tiene una duración de 1 hora y 26 minutos. Estará disponible en Netflix a partir del miércoles 13 de agosto.

Jóvenes y millonarios

Cuatro amigos adolescentes de Marsella -Samia, Léo, David y Jess- viven una vida normal y corriente hasta que, un viernes 13, ganan 17 millones de euros en la lotería. De repente, ven como todos sus sueños se hacen en realidad, y ya piensan en lujos, libertad y una cantidad ingente de dinero fácil. Pero hay un pequeño problema: al ser menores de edad, no pueden reclamar el premio por sí mismos. Entonces, deciden que lo mejor es pedir ayuda a Victoire, una nueva compañera de clase que les ayudó a elegir el número ganador y ya cumplió los 18 años, entrando con ello en una espiral de dilemas éticos, traiciones y conspiraciones, ya que el grupo se plantea si deben apartarla para quedarse con todo.

La serie consta de 6 capítulos, con una duración aproximada de 40 minutos cada uno. Estará disponible en Netflix a partir del miércoles 13 de agosto.

Mononoke II: Las cenizas de la ira

Un mes después de los inquietantes sucesos de Mononoke: El fantasma bajo la lluvia, el misterioso boticario que vende medicinas para combatir espíritus vengativos (conocidos como mononoke), regresa al harén imperial del Ōoku en plena era Edo. Aunque las cosas parecen haber mejorado gracias a Botan Ōtomo, la nueva administradora, quien impone un riguroso orden entre las concubinas, surgen disputas familiares, envidias y conspiraciones de todo tipo. En el punto de mira está especialmente Fuki, la cortesana que cae en desgracia tras dar a luz a un hijo no deseado, convirtiéndose en blanco de hombres muy poderosos. Además, personas empiezan a arder espontáneamente, reduciéndose a cenizas, y podría ser culpa de un mononoke incendiario.

La película tiene una duración de 1 hora y 14 minutos. Estará disponible en Netflix a partir del jueves 14 de agosto.

La noche siempre llega

Lynette (Vanessa Kirby) es una mujer trabajadora que cuida de su hermano enfermo (Zack Gottsagen) y trata de mantener unida a su familia, a pesar de tener una madre complicada. El problema es que viven en una ciudad marcada por la gentrificación, y cuando una deuda repentina -ocasionada por una compra compulsiva de su madre- deja vacía su cuenta de ahorros, no solo pueden quedarse sin hogar, sino también sin los cuidados que necesita su hermano. Con el desalojo acechando y los servicios sociales a punto de aparecer, Lynette se lanza a una angustiosa odisea nocturna por Portland, adentrándose en un entorno criminal lleno de riesgos para reunir 25.000 dólares.

La película tiene una duración de 1 hora y 48 minutos. Estará disponible en Netflix a partir del viernes 15 de agosto.