De las islas de 'Lost' y 'Hawaii 5.0' al espionaje internacional: Daniel Dae Kim lidera la miniserie más intensa de la semana en Prime Video

¿Quién dijo que agosto sin playa era un tostón? Desde que los servicios de streaming llegaron a nuestras vidas, la palabra "aburrimiento" salió de nuestro diccionario, y más aún esta semana que Prime Video tiene varios estrenos entre manos. Hace unos días, vimos a Eddie Murphy en su nueva y divertida comedia de atracos, y ahora la gran apuesta de la plataforma de Amazon es Butterfly, un thriller de espionaje donde Daniel Dae Kim se une a Park Hae-soo (El juego del calamar) para jugarse la vida en una red de conspiraciones internacionales.

Desde Madrid, la película española Votemos nos muestra la típica junta de vecinos española transformada en una batalla dialéctica sobre prejuicios y convivencia, con Clara Lago y Gonzalo de Castro entre los nombres de su elenco. Y, para el postre, aterriza la esperadísima segunda temporada de la comedia de animación más irreverente de los últimos años: La fiesta de las salchichas, una secuela directa de la famosa película de 2016.

Las novedades de Prime Video de esta semana (del 11 al 17 de agosto)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes, te dejamos un resumen de las 5 novedades que van a llegar esta semana al catálogo de Prime Video:

Ritos ocultos - lunes 11 de agosto

- lunes 11 de agosto La fiesta de las salchichas: Frutopía (Temporada 2) - miércoles 13 de agosto

- miércoles 13 de agosto Butterfly - miércoles 13 de agosto

- miércoles 13 de agosto Votemos - jueves 14 de agosto

- jueves 14 de agosto Betty la fea: La historia continúa (Temporada 2) - viernes 15 de agosto

La fiesta de las salchichas: Frutopía (Temporada 2)

Es la secuela de la película La fiesta de las salchichas, donde alimentos antropomórficos descubren la verdad sobre su existencia en un supermercado y se rebelan contra los humanos. En la serie, tras su victoria, Frank y sus amigos Brenda, Barry, Sammy y Lavash intentan establecer una utopía en el mundo exterior: Frutopía, gobernada exclusivamente por alimentos conscientes. Pero su revolución sufre un revés inesperado cuando una inundación destruye su paraíso, aparecen depredadores como cuervos y tensiones internas por el poder. Entonces, se plantean si deberían regresar al inseguro supermercado Shopwell's, a pesar de su deterioro, para poder aliarse con humanos que les enseñen a sobrevivir.

En la segunda temporada, Frank, Barry y Sammy son exiliados de su hogar y llegan a New Foodland, una ciudad aparentemente idílica donde humanos y alimentos conviven en perfecta armonía. Sin embargo, bajo su brillante fachada de neveras impolutas y sonrisas despreocupadas, se oculta un secreto oscuro que amenaza la supervivencia de toda la sociedad alimenticia. Además, descubren movimientos expansionistas que buscan invadir su antiguo hogar, se cruzan con nuevos personajes como la "nut" empática Trish, el humano caníbal Jack o Dijon, una princesa mostaza guerrera, y se ven envueltos en conspiraciones y luchas por el poder que pondrán a prueba su ingenio y su moralidad.

Esta temporada consta de 8 capítulos, con una duración aproximada de 25 minutos cada uno. Estará disponible en Prime Video a partir del miércoles 13 de agosto.

Butterfly

David Jung (Daniel Dae Kim) es un exagente de inteligencia estadounidense que lleva años intentando dejar atrás su pasado, y ahora por fin disfruta de una vida tranquila en Corea del Sur, donde se oculta. Desgraciadamente, todo se desmorona cuando las consecuencias de una decisión traumática que tomó en el pasado regresan para atormentarlo, convirtiéndolo en el objetivo de Rebbeca (Reina Hardesty), una joven y letal asesina sociópata, y de Caddis, la siniestra organización de espionaje para la que ella trabaja. Esto desata una persecución implacable que lo obligará a enfrentarse no solo a sus enemigos, sino también a los fantasmas que lleva dentro.

La miniserie consta de 6 capítulos, con una duración aproximada de 50 minutos cada uno. Estará disponible en Prime Video a partir del miércoles 13 de agosto.

Votemos

En un edificio del centro de Madrid, una comunidad de vecinos (Clara Lago, Gonzalo de Castro, Charo Reina, Tito Valverde, Neus Sanz) se reúne para votar sobre el cambio del ascensor. Sin embargo, la reunión da un giro inesperado cuando uno de los propietarios, Alberto (Raúl Fernández), anuncia que alquilará su piso a un nuevo inquilino con problemas de salud mental, lo que genera un debate acalorado y revela las verdaderas actitudes de cada vecino. La trama se desarrolla en un escenario único, explorando como argumentos racionales derivan en prejuicios absurdos, y se cuestionan conceptos como la democracia y la "mochila" personal de defectos que todos cargamos, mostrando la falta de empatía de muchos de ellos.

La película tiene una duración de 1 hora y 28 minutos. Estará disponible en Prime Video a partir del jueves 14 de agosto.