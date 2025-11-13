Verisure elige Alicante para expandir su organización tecnológica y atraer talento digital

Verisure abrirá una sede en Alicante especializada en innovación y desarrollo. El centro, que comenzará a operar a finales de 2025, nace como una extensión directa de sus hubs de Ginebra, Malmö y Madrid. Su apertura busca reforzar la estrategia de la compañía de ampliar sus capacidades en productos y servicios de seguridad conectada.

La iniciativa llega después de que la empresa —matriz de Securitas Direct— haya destinado 149 millones de euros a innovación en 2024 para acelerar tecnologías basadas en inteligencia artificial, conectividad avanzada y servicios de monitorización.

Alicante entra en el mapa tecnológico de la compañía

La sede operará inicialmente desde instalaciones en la Universidad de Alicante, lo que permitirá activar la actividad sin esperar a la inauguración definitiva, fijada a inicios de 2026. Este planteamiento facilitará el trabajo coordinado con los equipos internacionales ya establecidos, que abarcan desde ingeniería de software y hardware hasta diseño de experiencias digitales.

La compañía señala que el objetivo es crear un espacio que no solo dé soporte a proyectos internos, sino que también funcione como punto de conexión con el ecosistema tecnológico local. La región ha ganado peso como polo digital, y Verisure pretende integrarse en él para acelerar el desarrollo de soluciones como LockGuard, WiFi Vision o GuardVision, basadas en IA y plataformas cloud.

"Esta inversión respalda la estrategia a largo plazo de Verisure de reforzar nuestras capacidades tecnológicas y reafirma nuestro compromiso de seguir a la vanguardia de la innovación en el sector de la seguridad con vigilancia profesional. Estamos deseando aprovechar la próspera comunidad tecnológica de Alicante, con universidades líderes y excelentes conexiones de transporte”, afirma Cristina Rivas, Chief Technology Officer de Verisure.

“Estoy entusiasmado con lo que nuestra organización tecnológica aporta cada día y con el futuro que está creando. Estoy encantado con esta expansión. Felicidades a Cristina y a su equipo por esta incorporación tan bien pensada y adaptada a nuestras capacidades para el futuro”, afirma Austin Lally, CEO de Verisure.