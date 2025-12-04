Xiaomi vuelve a reventar el mercado global con su monitor gaming Mini LED más avanzado hasta la fecha: 27 pulgadas, resolución 2K y refresco de 180 Hz

A lo largo de estos últimos meses, Xiaomi no ha parado de renovar su catálogo de monitores gaming para PC y consola en el mercado global con nuevos modelos como el Xiaomi Gaming Monitor G24i 2026, un monitor con 24 pulgadas y 200 hercios que se puede comprar en España por menos de 90 euros o el Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi 2026, un monitor ultrawide de 34 pulgadas y resolución WQHD a 180 Hz que todavía no se puede comprar en nuestro país.

Pero parece que el gigante chino todavía nos tenía preparada alguna que otra sorpresa, puesto que acabamos de saber que la marca acaba de lanzar en el mercado global el monitor gaming más premium de su porfolio. Se trata del Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026, un monitor para jugadores con tecnología Mini LED que destaca por contar con una pantalla de 27 pulgadas con una resolución 2K y una tasa de refresco de 180 hercios.

Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026: características y especificaciones

Lo primero que nos ha llamado la atención del Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026 es su estética, ya que apuesta por un diseño gaming que ya hemos visto en otros modelos de la firma en el que resaltan unos biseles estrechos en tres lados que ofrecen una visualización inmersiva, una parte trasera de color blanco con iluminación ambiental, un soporte retráctil para auriculares de diadema que se ubica en el lateral derecho del monitor y una peana hexagonal que se puede ajustar en inclinación, altura y rotación, lo que quiere decir que podrás colocar este monitor en posición vertical.

Si nos centramos en sus prestaciones, el componente clave del Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026 es un panel Mini LED que cuenta con 1152 zonas de atenuación local, una característica que suele estar reservada para monitores que cuestan miles de euros. Tal como explica el fabricante chino, este nuevo monitor utiliza un algoritmo de control de luz propio y reconocimiento de escenas por IA para apagar y encender zonas minúsculas de la pantalla con una precisión milimétrica, algo que se traduce en unos negros realmente profundos y en un nivel de contraste tremendamente alto.

Las principales características del Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026 Xiaomi

La pantalla de este monitor tiene un tamaño de 27 pulgadas y dispone de una resolución 2K de 2.560 x 1.440 píxeles, de una impresionante tasa de refresco de 180 hercios y de un tiempo de respuesta de 1 ms GTG.

Pero eso no es todo, ya que este nuevo monitor gaming de Xiaomi también integra la tecnología de puntos cuánticos 'Quantum Dot' que cubre el 99% de los espacios de color DCI-P3 y Adobe RGB y ofrece una calibración de fábrica Delta E < 1, cuenta con una certificación HDR1000 con picos de brillo que alcanzan los 2000 nits, algo que te permitirá ver el panel perfectamente aunque incida sobre él la luz del sol y está equipado con la tecnología Freesync que te permitirá tener una sincronización perfecta de los fotogramas con tu tarjeta gráfica.

Tampoco se queda corto en conectividad el Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026, ya que incopora dos puertos HDMI 2.0 y otros dos DisplayPort 1.4 para que puedas conectarle hasta 4 ordenadores o consolas a la vez.

Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026: disponibilidad y precio

Igual que sucedió con el Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi 2026, la compañía pekinesa ha presentado el Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026 en su página web para el mercado global, pero de momento no ha confirmado ni su fecha de llegada a España ni su precio oficial en nuestro país.

El soporte retráctil para auriculares que integra el Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026 Xiaomi

Por lo tanto, no nos queda más remedio que esperar a que Xiaomi decida lanzar este completo y potente monitor gaming en España cuanto antes y que lo haga a un precio bastante competitivo, algo que suele ser la tónica habitual en los dispositivos de la marca china.