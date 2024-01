Los 2 consejos que da Apple para mejorar la duración de la batería del iPhone.

La duración de la batería de un iPhone puede ser una preocupación para muchos de sus usuarios, especialmente conforme pasa el tiempo, va agotando ciclos de carga y pierde capacidad. El sistema operativo iOS cuenta, desde 2015 con iOS 9, con un modo de bajo consumo para que la energía restante alimente el teléfono durante más tiempo, pero Apple también ofrece 2 consejos que pueden ser mejor opción para determinados usuarios.

El modo de bajo consumo es la opción más recurrida para exprimir la batería un poco más, pero tiene algunas contrapartidas que pueden no interesar. Reduce el brillo de la pantalla y su frecuencia de actualización, los efectos visuales y la actividad en segundo plano, con lo que apps como Gmail no comprobarán automáticamente el correo e iCloud no se sincronizará, además de desactivar el 5G.

En su página de ayuda para maximizar la vida de la batería, Apple realiza varias recomendaciones. Desde usar el modo de bajo consumo hasta identificar y detener manualmente apps en segundo plano, pasando por mantener actualizado el software y desactivar la ubicación. Además, dedica otro apartado a las formas más simples de optimizar la duración de la batería.

“Hay dos sencillas formas de ahorrar batería, al margen de cómo uses tu dispositivo: ajustar el brillo de la pantalla y utilizar la conexión Wi‑Fi”, explica Apple.

Para el primer consejo, atenuar la pantalla, el usuario puede hacerlo manualmente o activando la función de brillo automático. En el primer caso, deslizando el dedo sobre el regulador del brillo en el Centro de Control del iPhone. En el segundo, yendo a Ajustes > General > Accesibilidad > Ajustes de Visualización y activando Brillo Automático.

El segundo consejo, mantener siempre activado el Wi-Fi, se debe a que este tipo de conexión consume menos energía que la correspondiente a la red móvil. Puede activarse desde Ajustes > Wi‑Fi.