Coronavirus: ¿Qué pasaría si todos usáramos mascarillas?

Hasta el año pasado, cada 12 meses a nivel mundial se producían más de 8.400 millones de mascarillas por año. La mitad de ellas se hacían en China y el 80% eran desechables o de un solo uso. Ahora, el gigante asiático amplió su producción en un 450%, lo que significa que debería haber, como mínimo, una mascarilla por habitante para que todos usemos una. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos? ¿Descendería el número de infectados o sería indiferente?

Según la OMS, sólo debes usar una mascarilla en caso de tener contacto con personas sospechosas de estar enfermas

Los expertos no se ponen de acuerdo en este sentido. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud si no están infectado o infectada sólo debes usar una mascarilla en caso de tener contacto con personas sospechosas de estar enfermas. Y obviamente para personas con síntomas, personal sanitario, etc. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos por su parte señalan que las “mascarillas quirúrgicas y las mascarillas de respiración N-95 son suministros críticos que se deben continuar reservándose para los trabajadores de la salud y otros miembros del personal médico de respuesta a emergencias”. Japón, por su parte, coincide con esta vertiente.

Mientras tanto República Checa, Eslovaquia, Austria, Bulgaria y países asiáticos recomiendan y hasta obligan a su población a usar mascarillas si salen a la calle . China es uno de estos últimos, al igual que Hong Kong y Singapur. De hecho, según el director del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, George Gao, no usarlas sería un error.

¿Cuál es el problema real?

Con esta visión coinciden científicos como KK Chegn, experto en salud de la Universidad de Birmingham, el epidemiólogo Arnold Moto de la Universidad de MIchigan, que señala que, combinada con una higiene habitual puede ser muy efectiva como prevención.

El problema real, según señala un estudio publicado en The Lancet, no es la efectividad (que sí podría producir una reducción en el número de contagios) sino el suministro de las mascarillas. De acuerdo con su autora Elaine Shuo Feng, epidemióloga y estadística de la Universidad de Oxford, ahora mismo se trata de suministro de capital importancia para el personal en primera línea y ellos son la prioridad en este escenario.