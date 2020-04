Si tienes esta información en tus redes sociales, elimínala de inmediato

Joe Goldberg se ha convertido en uno de los personajes más icónicos y reveladores del último año. El neoyorquino al que da vida Penn Badgley en ‘You’ es obsesivo y brillante al mismo tiempo: aprovecha las nuevas tecnologías para conquistar a Beck, la mujer de sus sueños. Para ello, se vale de la hiperconectividad que ofrecen las redes sociales. De tal modo que, en tan sólo unos cuantos clics, Joe pasa de acosador a novio, pues usando Internet consigue conocer los detalles más íntimos de la joven interpretada por Elizabeth Lail. Así, lo que empezó como un flechazo encantador, se convertirá en una obsesión mientras él, de forma estratégica y silenciosa, se deshace de todos los obstáculos (y personas) que se crucen en su camino. La serie producida por Netflix pone en evidencia cómo las fotos, los vídeos o los datos que publicamos en la red sin preocuparnos, pueden terminar siendo usados en nuestra contra.

Lo mejor es eliminar cierta información que aparece en nuestras redes. No todo, pero sí una parte importante

“Joe sabe muy bien que Instagram es una mentira, que Twitter son puros robots y que Facebook es un hoyo negro, pero también sabe que ahí es donde están las cosas interesantes para él”, escribió James Donaghy, experto en Televisión, en The Guardian. " El conocimiento es poder y cada gramo autorrevelador que extrae de esos lugares inclina aún más la balanza a su favor en su búsqueda de Beck ”. Dicho esto, hay que añadir un peligro más. Tal y como publicó The Independent, un hacker de la organización Anonymous afirmó que resulta muy fácil utilizar la información de simples cuestionarios que se ofertan en Facebook, en los que se responden a cosas personas y donde se etiquetan a amigos que acaban dando información sobre nosotros a terceras personas. Por todo ello, lo mejor es eliminar cierta información que aparece en nuestras redes. No todo, pero sí una parte importante.

1. El símbolo de la paz

Parece una tontería, ¿verdad? El hecho de posar con los pulgares arriba o haciendo el símbolo de la paz puede tener unas consecuencias muy negativas. ¿El motivo? Lo dio Isao Echizen, un investigador del Instituto Nacional de Informática de Japón, en BBC Mundo: los hackers pueden ampliar la imágenes y escanear las huellas dactilares . Una vez hecho esto, quedan “ampliamente disponibles” para su reproducción indiscriminada, algo que "cualquiera puede hacer”. Según el experto, se trata de un tendencia cada vez más peligrosa. Sobre todo, teniendo en cuenta que las medidas de seguridad para bloquear y desbloquear ciertos dispositivos móviles pasan, precisamente, por este dato.

2. Tus vacaciones

Jamás haga esto. Está muy bien presumir de las vacaciones de verano o de las escapadas de fin de semana, pero esta acción está dando una información muy valiosa a los ladrones. Con el simple acto de subir una imagen en el avión , ya les estamos entregando un caramelo para que puedan acceder con tranquilidad al hogar familiar.

3. Las famosas tarjetas de embarque

Cómo mola subir una foto con esa tarjeta de embarque que le llevará a París, Nueva York o Atenas, ¿verdad? Pues no. Error. Hay ciertos datos de estos documentos que nunca debe publicar en sus redes sociales , pues corremos el riesgo de que alguien pueda acceder a su reserva y modificarla a su antojo. Y, además, podrá conocer toda la información que compartiste con la compañía de tu vuelo: desde datos personales hasta el número de tarjeta de crédito.

4. El número de teléfono personal

Esto parece de perogrullo, pero no es lo tanto. Ahí está el caso de Paula Vázquez. En su teléfono móvil hay información personal muy valiosas para usted, por eso nunca dé el dato que permita a terceras presionas acceder a él. “Si alguna vez usaste tu teléfono inteligente para pagar algo en línea, un hacker experto podría obtener la información de la tarjeta de crédito simplemente teniendo el número”, señaló James Robbins, experto del portal de Seguridad Virtual Mighty Call.

5. Información de tu trabajo