Así es el proyecto de rastreo de Apple y Google para acabar con el coronavirus

Google y Apple han querido tomar partido en la lucha contra el coronavirus. Así, lo anunciaron la pasada semana cuando dieron a conocer un proyecto conjunto: una aplicación para detectar el contacto con casos de coronavirus cercanos a través del smartphone. En un comunicado conjunto, ambas compañías estadounidenses aseguraron que sus desarrolladores de software trabajarían en esta tecnología, con el objetivo de ayudar a Gobiernos, instituciones sanitarias y ONG que combaten la pandemia.

Esta herramienta no recoge información con la que pueda identificarse a una persona ni los datos de ubicación

La práctica totalidad de los dispositivos electrónicos actuales, incluidos los teléfonos móviles inteligentes, cuentan con un chip Bluetooth, un elemento físico que les permite conectarse de forma inalámbrica con otros dispositivos cercanos . La tecnología de Google y Apple se basa precisamente en el protocolo Bluetooth Low Energy (BLE), creado en el año 2006 y que se distingue de la versión original en que reduce el consumo de energía necesario.

Así, cuando dos usuarios que lleven su terminal consigo se encuentren cerca durante un tiempo, sus dispositivos intercambiarán información sobre su estado de salud. Es decir, si está infectado o no. De tal modo que las personas con las que el contagiado haya estado en contacto reciben una notificación de advertencia.