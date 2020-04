The Last of Us Part II anuncia fecha de lanzamiento y Ghost of Tsushima se pospone

PlayStation ha publicado la nueva fecha de lanzamiento para ‘The Last of Us Part II’, cuyo estreno, como recordaréis, fue aplazado indefinidamente hace unas semanas debido a la pandemia de coronavirus. Ahora se confirma que el juego de Naughty Dog se lanzará en PlayStation 4 el 19 de junio. Con la nueva fecha de lanzamiento del nuevo éxito de taquilla, Sony también ha movido los planes para el estreno de ‘Ghost of Tsushima’, el título desarrollado por Sucker Punch que estaba programado para llegar al mercado el 26 de junio.

Inicialmente programado para febrero, la necesidad de reforzar y pulir algunos aspectos de ‘The Last of Us Part 2’ produjo un primer retraso hasta mayo en la fecha de publicación. Mas tarde, en plena vorágine de la pandemia de coronavirus, Sony decidió aplazar indefinidamente el estreno del juego con el objetivo de evitar los lógicos problemas de distribución.

Ahora que, mientras que las noticias provenientes del nuevo capítulo de la franquicia ‘The Last of Us’ tan solo generan alegría, este movimiento ha producido un efecto colateral no deseado, ya que ‘Ghost of Tsushima’ de Sucker Punch Productions, desplaza sus planes de lanzamiento hasta el próximo 17 de julio. Aparentemente, este baile de fechas se produce para garantizar un periodo mínimo de un mes de diferencia en relación con el proyecto de Naughty Dog.

