Demon’s Souls recibirá una remasterización y se lanzará en PlayStation 5

En las últimas semanas, se han acumulado pruebas indicativas de una posible resurrección e incluso, de una nueva versión para PS5 de ‘Demon's Souls’, el juego de 2009 desarrollado por From Software exclusivo de PlayStation 3.

Y sí, algo se mueve en el entorno del juego, porque Sony ha confirmado durante su presentación “The Future of Gaming”, evento digital donde se ha revelado parte del catálogo inicial y el diseño de la futura consola, el lanzamiento de una nueva versión del juego, producido “desde cero” por los competentes Bluepoint Games, mismo estudio que se encargó con notable éxito de la reimaginación de ‘Shadow of the Colossus’, en asociación con JAPAN Studio.

En el vídeo que nos permite tener el primer contacto con la versión renovada, se puede descubrir un aspecto gráfico mejorado, mucho más pulido con nueva iluminación y compatibilidad con tecnología Ray Tracing. El jugador podrá elegir entre dos modos gráficos, uno con un mayor interés por la plasticidad de las imágenes o, bien, priorizando altas velocidades de cuadros por segundo.

El juego traerá toda la experiencia ‘Souls’ de una manera mejorada, incluido un nuevo modo de juego llamado Fractured, sin embargo, no se han aportado mas más detalles sobre las nuevas características de la obra para PlayStation 5, ni tampoco se ha anticipado planes para su puesta de largo.