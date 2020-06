Así podremos hablar con nuestros familiares fallecidos en el futuro (no muy lejano)

“Puedo apuntarte a una cosa que ayuda mucho. Te permitirá hablar con él. Sé que está muerto, pero no funcionaría de no estarlo. Y, tranquila, no se trata de un rollo espiritual […]. Escribes mensajes como un email. Y, luego, te contesta como haría él”. Estas palabras corresponden a la conversación que Martha y Sinead tienen en el capítulo uno de la temporada dos de Black Mirror, una serie que, para quien no la conozca, presenta relatos distópicos que muestran generalmente un sentimiento de tecno-paranoia y analizan cómo la tecnología afecta al ser humano. En este caso, el planteamiento parece algo terrorífico, pero no por ello imposible de realizar.

¿Es posible hablar, de verdad, con un muerto? En ‘Click, Click, Click’, los expertos nos dicen que sí.

Escucha el podcast aquí.

El capítulo fue emitido en 2013 y planteaba la posibilidad de “resucitar" a un ser querido a través de la tecnología. En concreto, al novio de la protagonista. Durante su desarrollo, esta mujer pasa de intercambiar mensajes de texto con su pareja fallecida a mantener conversaciones telefónicas, hasta el punto de volcar la memoria digital del difunto en una especie de robot en tres dimensiones. Si bien es cierto que estos muñecos todavía no caminan entre nosotros, también lo es que ya hay personas conversando con amigos y familiares que no viven físicamente .

Escucha el podcast aquí.

Después de escuchar esto, ¿qué se puede pensar? ¿Que hay alguien haciéndose pasar por nuestro padre, hermano o pareja? ¿Que nos han estado grabando durante mucho tiempo y saben cómo actuamos? ¿Que es posible hablar de verdad con un muerto? Estas son algunas de las dudas que nos hemos planteado en Click, Click, Click, el podcast de Tecnología de La Razón. Y así, como avance, podemos decir que todas ellas se pueden responder tanto que sí como que no.

Escucha el podcast aquí.

Y, aún más: ahora a eso súmenle que, además de conversar, exista una imagen que gesticula, se mueve y actúa tal y como lo harían ellos. ¿Imposible? Para nada. De hecho, ya se está haciendo. Y los siguientes expertos lo demuestran: Ángel Hernández, fundador de la agencia Chatbot Chocolate; Susana Durán, directora de Desarrollo Mobile y Bots en la multinacional Sage; Jaime García, CEO de Vsion Studio; y Ricardo Oliva, socio director de la firma Algoritmo Legal.

Escucha el podcast aquí.

¿Es posible resucitar a personajes históricos?

Sí, también. ¿Alguna vez han pensado que le preguntarían a Lorca, a Ché Guevara o a Lady Di? La cinco personas que han participado en Click, Click, Click, sí. Y lo tienen bastante claro.

Escucha el podcast aquí.