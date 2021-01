WhatsApp aplaza los cambios en su política de privacidad

WhatsApp ha decidido aplazar al mes de mayo la entrada en vigor de los cambios en su política de Condiciones y Privacidad, que inicialmente iban a hacerse efectivos el 8 de febrero, y ha reiterado la protección de las conversaciones con encriptación de extremo a extremo que impide que la empresa pueda acceder a su contenido.

A principios de enero los usuarios de WhatsApp comenzaron a ver un mensaje que avisaba de cambios en el servicio sobre los datos que recopila WhatsApp de los usuarios y a su tratamiento, así como relativos a la forma en que los negocios pueden usar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp. En el mismo mensaje que avisaba de que para poder seguir usando el servicio de mensajería, los usuario debían aceptar los cambios.

La compañía señaló entonces a Europa Press que las nuevas políticas no suponen cambios materiales en el procesamiento de los datos para los usuarios de la Unión Europea, y que WhatsApp todavía no comparte los datos de dichos usuarios con Facebook con el fin de que la empresa matriz los use para mejorar productos y anuncios.

No obstante, la confusión entre los usuarios, la compañía ha decidido posponer la fecha en que entrarán en vigor dichos cambios (inicialmente el 8 de febrero) , sin que este cambio suponga suspensiones ni eliminaciones de cuentas entre quienes hasta ahora no habían aceptado el mensaje informativo, como explica en un comunicado.

Desde WhatsApp señalan, además, que tomarán “una serie de medidas para aclarar la desinformación con respecto a la forma en que funcionan la privacidad y la seguridad en WhatsApp”. Posteriormente, y de forma gradual, los usuarios tendrán que revisar la política, “a su propio ritmo”, antes de que las nuevas opciones para empresas se hagan efectivas el 15 de mayo. Asimismo, ha reiterado que las conversaciones personales en la plataforma están protegidas con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que “ni WhatsApp ni Facebook puedan ver esos mensajes privados”.