¿Qué es xCloud? ¿En qué dispositivos se puede jugar? ¿Cuáles son sus requisitos?

xCloud, el servicio de juego en streaming de Microsoft representa una pieza fundamental dentro de las futuras estrategias de la corporación norteamericana. Anteriormente conocido como Project xCloud: la plataforma permite a todos los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate jugar a los más de 150 títulos disponibles desde teléfonos inteligentes y tabletas. ¿Te interesa? Pues en La Razón hemos preparado un interesante artículo donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre disponibilidad, juegos y dispositivos, tanto compatibles como recomendados.

XCloud une el ecosistema de Xbox con la experiencia de servicios en la nube de Microsoft, lo que permite al usuario acceder a juegos que se ejecutan de forma remota desde los servidores de la empresa. Para esto, necesitaremos un teléfono inteligente con Android 6.0 o posterior (hasta primavera de 2021 no estará disponible en iOS), una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate, un controlador bluetooth u otro dispositivo compatible y una conexión a través de red 5.0GHz o a Internet de 10Mbps.

El acceso a juego vía Cloud (nombre del servicio de Microsoft) está limitado a los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate y permite acceder a todo el catálogo de títulos, juegos en la nube y ventajas de Xbox LIVE Gold. Si ya estás inscrito, simplemente descarga la aplicación desde Google Play o Galaxy Store para acceder a tus juegos a través de la nube.

xCloud

Hasta la fecha, el catálogo de xCloud incluye más de 150 títulos entre producciones de Microsoft, títulos del bazar de EA Play y éxitos de terceros, como Injustice 2, Skyrim, Batman Arkham Knights, Battletoads, Streets of Rage 4, Yakuza Kiwami 2, Halo The Master Chief Collection, A Plague Tale Innocence, Sea of Thieves Anniversary Edition, State of Decay 2, Fallout 76, Wasteland 3, Gears of War Definitive Edition y muchos más. Una vez elegido e iniciado el juego, la plataforma procede a cargar, más o menos rápidamente dependiendo del título y el tipo de conexión.

La aplicación cuenta con una interfaz simple y separa sus opciones en tres pestañas principales: Nube; Consola; PC. Con la primera opción y tan solo un par de toques podremos comenzar a jugar en el móvil. Los servidores xCloud son, tal como están las cosas, comparables al hardware de Xbox One S, con todo lo que conlleva: tiempos de carga extendidos y algunos contratiempos en juegos más elaborados. De momento no surgen problemas de resolución, ya que se juega en pantallas muy pequeñas, pero si el servicio quiere expandirse a otros entornos, también tendrá que tener en cuenta este factor.

Llegó la hora de la verdad

Para descubrir todo el potencial de la tecnología de juegos en streaming de Microsoft, nos hemos armado con un Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, un One Plus 8T y un Realme X50 5G.

Los dos primeros modelos se encuentran entre los smartphones que de inmediato se centraron con convicción en la propuesta de videojuego en streaming de la casa Redmond y representan las soluciones de gama alta que proponen sus respectivos fabricantes, pero ¿cómo se llevarán con xCloud? En todo caso, y dado que el juego se ejecuta de forma remota, incluso los modelos más básicos deberían ejecutar el trabajo sin esfuerzo. Algo que comprobamos con el discreto, pero dinámico X50 5G. Para acompañarnos, además de los controles táctiles disponibles para algunos títulos seleccionados, también hemos utilizado para realizar las pruebas el controlador de Xbox One.

¿Es posible jugar a consola desde un teléfono inteligente?

Galaxy Note 20 Ultra

El Galaxy Note 20 Ultra tiene una pantalla de 19.3:9, un formato particular para el mundo de los videojuegos, pero la interfaz ocupa solo la parte central de la pantalla simulando un panel clásico de 16:9 que corta por completo el espacio de la cámara. Desde aquí y con un toque en la pantalla se pueden acceder a algunas estadísticas, incluida una muy importante: el consumo de ancho de banda, útil cuando se juega en la calle para mantener el consumo de datos bajo control.

Hemos probado diferentes títulos, desde Gears 5 hasta Ori, pasando por Resident Evil 7 y Forza Horizon, para descubrir una plataforma que promete mucho, pero que requiere de mayores valores para ofrecer una experiencia de juego adecuada para todos los usuarios. Por ejemplo, Ori no da ningún tipo de problema, la definición es menor que en los televisores, pero es perfectamente reproducible, lo mismo para Gears 5. En cambio, Resident Evil 7 muestra los límites de la calidad de transmisión actual, solo hay que detenerse a observar la densa vegetación de la casa Baker, que sufre particularmente por la compresión de la señal de vídeo.

Como puedes suponer, una pantalla como la del Note 20 Ultra 5G puede soportar resoluciones mucho más altas, pero Microsoft prefiere, por ahora, no presionar en la transición hacia una resolución más alta, ya que requeriría mucha más potencia de sus servidores y más ancho de banda para administrar, aumentando aún más el consumo.

One Plus 8Pro

El OnePlus 8Pro es la confirmación de que las cosas están cambiando para el fabricante chino. Después de aproximadamente 7 años en el mercado, la empresa se está transformando cada vez más, en una marca que se dirige a los entusiastas del sector con productos estéticamente distinguibles y técnicamente muy avanzados.

El dispositivo tiene varios elementos superlativos a los que se suma un panel Fluid AMOLED de 6.78 pulgadas con resolución QHD (3168 x 1440), soporte HDR 10+ y frecuencia de actualización de 120Hz. Pero todavía guarda algunas sorpresas como operaciones de 10 bits (1.07 mil millones de colores), un panel para filtrar la luz azul, 1300 nits de brillo máximo, 4.096 niveles de brillo únicos y dos tecnologías interesantes para la gestión de vídeos.

HDR Boost: que cambia dinámicamente cada fotograma de juego que no sea HDR para añadir profundidad de color y aumentar el rango dinámico. El MEMC, por su parte, es una técnica que añade los fotogramas que faltan a vídeos a 24 fps para llevarlos a 120 fps, permitiendo aprovechar la fluidez que garantiza su pantalla. En juegos de acción y deportivos, el resultado es impresionante. Ambas funciones se pueden desactivar manualmente y se gestionan mediante un chip dedicado para evitar una carga excesiva de la CPU principal.

Por lo tanto, la calidad de la experiencia de juego en A Plague Tale Innocence, Yakuza Kiwami 2 y Sea of Thieves Anniversary Edition, ha sido tan provechosa como nos ha permitido el servicio. Pero no todo es hardware, ya que el OnePlus 8 Pro cuenta con otros incentivos como el Game Space, un conjunto de funciones dedicadas que van desde la optimización de RAM hasta mejora de gráficos, pasando por la retroalimentación háptica, gestión de red mejorada con prioridad para la retransmisión y el bloqueo de notificaciones. También dispone del modo Fnatic, que lleva todo aún más al extremo. Aparte de esto, el módem equipado con el Snapdragon 865 es X55, el máximo en cuanto a soporte para redes 5G SA y NSA, con velocidades de hasta 7.5 Gbps en descarga.

Realme X50 5G

También hemos querido probar el servicio de juego en línea con uno de los gigantes de la gama media del mercado. Nos referimos al Realme X50 5G, un modelo a precio menor que el X50 Pro, aunque para ello la compañía haya tenido que recortar en varios elementos, como la pantalla LCD y ya no OLED, cargas a 30W en lugar de 65W y un Snapdragon 765 en lugar del 865. En cuanto a conexión probamos Streets of Rage 4, Gears 5 y Fallout 76 con resultados fluctuantes en cuanto a plasticidad en pantalla.

El frontal del terminal está dominado por una gran pantalla LCD con resolución Full HD + (2400 x 1080 píxeles). Realme quería llevar la frecuencia de actualización a 120Hz y proporcionar una pantalla ultra suave con altas frecuencias de actualización y se ha logrado. El X50 5G utiliza un Snapdragon 765G: un SoC de gama media fabricado por Qualcomm para redes 5G. Este 765 es parte de la serie G, que incluye los modelos con tarjetas gráficas de mayor rendimiento. En el caso de xCloud, el smartphone funciona muy bien, aplicando un rango de detalle muy aceptable en todos los títulos. La comodidad de uso también se encuentra entre sus virtudes, como la navegación web y la visualización de contenido multimedia. De hecho, la variante básica con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento del Realme X50 5G es perfectamente recomendable para disfrutar de los entornos de juego en la nube de Microsoft.

Jugar en cualquier parte y momento

xCloud muestra un gran potencial en dos frentes: para aquellos que no están interesados en invertir en hardware, ya sea por espacio en la estantería o por planteamiento económico y para obtener acceso a una biblioteca de juegos muy robusta con la suscripción mensual.

Para aquellos que ya tienen un PC o una Xbox, también aporta jugosas ventajas, como complemento para que puedas continuar tu campaña en Gears, tus carreras en Forza o tus aventuras en Sea of Thieves incluso cuando estés de viaje, solo necesitarás un controlador, tu teléfono y una buena conexión a internet. De las pruebas de xCloud hemos entendido que el servicio apunta en la dirección correcta: un espacio para reproducir cientos de títulos de PC y consola en cualquier dispositivo y sin hardware dedicado. A partir de ahora nadie te pedirá que “Bajes de la Nube”.