Así puedes acabar con las odiosas llamadas a la hora de la siesta

No estás solo. A todo el mundo le pasa, al menos, una vez al mes. Y casi siempre en el momento en el que menos te lo esperas. Ese en el que tienes el mejor sueño. En el que te consigues olvidar realmente de tus problemas y obligaciones. Entonces, zasca. El pitido más atronador surge en mitad del silencio. La primera reacción es pensar que algo ha pasado, pero tan pronto te empiezas a acercar al teléfono esa sensación va desapareciendo poco a poco. Incluso se torna en enfado.

Para evitar situaciones tan comunes como ésta, Panasonic ha desarrollado una tecnología call block

Algo que confirmas nada más descolgar: una vocecilla muy lejana empieza a contarte las últimas ofertas móviles que hay ahora mismo en el mercado y que, casualmente, te van a proponer de manera exclusiva . Eso sí, tan sólo cuentas con unas escasas horas para tomar la decisión. Y, claro, además no basta con que la rechaces tajantemente, sino que ya te adelantan que te volverán a llamar por si te lo has pensado mejor. En ese momento, ya no hay siesta que valga ni descanso que necesites.

Para evitar situaciones tan comunes como ésta, Panasonic ha desarrollado una tecnología call block que las pone fin de manera inmediata. Es cierto que existen directorios creados con la finalidad de ayudar a particulares a librarse del acoso publicitario a través de llamadas telefónicas, pero a veces también fallan. De ahí que la compañía japonesa se haya puesto manos a la obra y haya desarrollado un avance tan reclamado por los usuarios.

En concreto, diferencian tres niveles de protección: bloqueo de llamadas automáticas, bloqueo de rangos de números de teléfono completos y el bloqueo de llamadas total. De tal modo que, si un número no está registrado en la agenda del teléfono, un mensaje de voz pedirá a la persona que introduzca un código de seguridad compuesto por tres dígitos y que los usuarios pueden personalizar. Así, al no poder superar la barrera protectora, la llamada queda rechazada.

“También se ha introducido un teléfono que tiene un botón para bloquear llamadas, y que se encuentra justo encima del botón de colgar. Su funcionamiento es sencillo. Cuando entra una llamada, al presionar dicho botón se bloquea automáticamente ese número y, por lo tanto, ya no se recibe nada de ese operador ni de la compañía que llama”, explica Andrea Villa a Omicrono. Esta función, que se va a incorporar a los nuevos terminales de la compañía, permite añadir cualquier número a una lista negra con tan solo pulsar un botón, bloqueándolo en el futuro antes incluso de que suene el teléfono.