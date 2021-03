PUBG Mobile, Fortnite y Clash of Clans, entre los juegos más descargados para móvil de 2020

Se ha cumplido un año de pandemia, un año en el que el confinamiento y las medidas restrictivas impuestas por los organismos competentes han marcado un cambio en nuestras vidas. Actualmente, seguimos en una situación atípica en la que todavía muchos de nosotros debemos permanecer en casa la mayor parte del tiempo por el bien del conjunto de la sociedad, de modo que no nos queda más remedio que aunar fuerzas para sobrepasar esta época lo antes posible y de la manera más llevadera. Afortunadamente, vivimos en una actualidad donde el mundo digital coexiste con la vida cotidiana del ser humano, permitiéndonos paliar el aburrimiento mediante contenido online, encontrando formas de interacción y entretenimiento que no nos suponga tener que salir de casa.

Durante este eterno año, han sido muchas y muy variadas las aplicaciones y juegos a los que hemos accedido o nos han recomendado. La compañía Uptodown ha publicado un estudio de tráfico mundiales, con curiosidades, evolución de uso y popularidad a lo largo del mismo.

En lo que respecta a usar el móvil como forma de entretenimiento, sin duda 2020 ha sido un buen año para los desarrolladores de juegos de móvil. Este sector ha experimentado un espectacular crecimiento en número de descargas. Con un pronunciado pico en abril y marzo (con más de 75 millones de descargas al mes en todo el mundo), las cifras se han mantenido más altas respecto al año anterior en todos los meses que siguieron al inicio de la pandemia. Los juegos más populares de esos meses fueron ‘PUBG Mobile’, ‘PUBG Lite’, ‘Free Fire’, ‘Fortnite’, ‘Clash of Clans’, ‘Brawl Stars’ y ‘Gacha Life’, a los que se unió Among Us a partir del verano (con un exorbitante crecimiento a partir del 30 de agosto)

Las descargas de aplicaciones de educación a distancia, aplicaciones destinadas a mejorar la productividad y herramientas de trabajo de oficina, marcaban abril y noviembre de 2020 los picos de mayores descargas. Curiosamente, las aplicaciones de puro entretenimiento infantil, como pueden ser los videojuegos ‘Toca Life World’, ‘Princess Salon’, ‘My Town: Home Dollhouse’ y ‘Club Penguin’ han tenido también una subida continuada a lo largo del 2020

Pero no solo los videojuegos han visto disparadas sus descargas. Uno de los crecimientos más pronunciados lo ha experimentado la herramienta de videollamadas ZOOM, seguida de aplicaciones de fitness y medición del rendimiento deportivo, no hay que olvidarse de ponerse en forma, y, por supuesto, una vez quemadas todas las calorías, de pedir comida (que le pregunten a Uber Eats o Deliveroo).

¿Y las aplicaciones de citas? Si bien podríamos pensar que, con el inicio de las restricciones, el temor a los contagios y el consejo de evitar la interacción con personas fuera del círculo del hogar, las aplicaciones de este tipo habrían experimentado una espectacular bajada de número de descargas, la realidad es que su bajada ha sido moderada, coronada con Tinder como gran favorita.