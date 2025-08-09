El gadget del sábado: Geekom IT15, madera de gigante en tamaño mínimo

Ya hemos hablado en otras ocasiones de las mini PC y sus virtudes. Lo mismo vale para Geekom: dispositivos fiables, potentes y con un precio más que competitivo. Y ahora toca presentar a la IT15, parte de la serie IT, de la cual ya hemos probado la versión 12. Algo que hacía complicado que nos guste más otro modelo. Pero…

Si bien estamos hablando de poco menos de 500 euros (del Mini IT 12) contra €1.100 del IT 15, las especificaciones y sus cualidades están justificadas en la relación calidad/precio. Este mini PC está dirigido a usuarios que buscan un ordenador compacto (tiene el tamaño de un libro de bolsillo y apenas 600 gramos) de alto rendimiento. Se pueden aprovechar más en una oficina que en una casa o, mejor dicho: le sacará partido quien sepa usar su potencia, de lo contrario contaremos con un “F1 para hacer la compra”.

Ejemplo de ello es que, a diferencia de otras mini PC, prioriza la potencia de procesamiento e incorpora la última CPU Intel Core Ultra 9, junto con la GPU Intel Arc 140T, una combinación que no solo permite utilizar todas las aplicaciones de Microsoft Office (Windows 11), también está preparado para trabajar con IA. Programa como Photoshop, Lightroom o CapCut viajan sobre la seda.

Si a sus cerebros le sumamos la memoria (64 GB de RAM y 2 TB de almacenamiento), es una oportunidad lúdica: la edición de video 4K, sistemas complejos de videojuegos y renderizaciones o modelado en 3D, resultan un juego para la IT 15. Uno que se disfruta mucho.

Una de las cosas que me llamó la atención de inmediato de la Geekom IT15 fue su tamaño: 11 cm x 11 cm x 4,5 cm. Si bien existen muchas otras mini PC de este tamaño, las que ofrecen esta potencia de procesamiento suelen ser un poco más grandes. A eso le suma que, aunque la carcasa exterior es de plástico, el marco metálico interno y el gran ventilador ayudan a disipar el calor. Además, cuenta con una buena ventilación en los laterales y la parte trasera para soportar el potente procesador y la GPU. Eso sí, el ventilador es casi constante.

El sistema también incluye una placa para atornillar al monitor

Al igual que con la IT 12, es cuestión de enchufar, conectar y está preparada para funcionar. No hace falta nada más y eso se agradece mucho. En la parte frontal minimalista con dos puertos USB Tipo A ofrecía lo mínimo indispensable, y me habría gustado ver un USB4 en lugar de uno de esos puertos Tipo A. Sin embargo, en la parte trasera, hay una buena selección de opciones con dos puertos USB4 Tipo A y dos HDMI adicionales, lo que permite una fácil conectividad con hasta cuatro monitores 4K. A eso le suma un Jack de 3,5 mm.

Una vez conectado, la potencia es innegable gracias a la probada eficiencia de la CPU Ultra Core. Puede que alguno de los videojuegos más recientes se le atraganten un poco, lo justo para verlo, pero no suficiente para notarlo. Esto se debe a que tanto la GPU Intel Arc, como la propia de Geekom renderizan los juegos más demandantes a una velocidad de fotogramas decente.

Toda esta potencia en un dispositivo pequeño tiene un precio, si a eso le sumamos algunas opciones de expansión, es un caramelo muy tentador para quienes quieran algo profesional.

Veredicto: Es, hasta la fecha, el mini PC portátil más potente que he probado. Es cierto que su precio no es mini, pero su potencia lo excede y quienes necesiten capacidad de procesamiento máxima y poco sitio, es una opción con, casi, nula competencia.