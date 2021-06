La descarga inicial de Microsoft Flight Simulator reduce su tamaño a la mitad

Microsoft ha revelado las particularidades del próximo parche para su simulador de vuelo ‘Microsoft Flight Simulator’. Entre lo más destacable, el programa reduce el tamaño de la descarga inicial. A través de optimizaciones que no se explican en profundidad, el equipo ha logrado sintetizar el volumen de la descarga a la mitad, que pasa de 170GB a solo 83GB. Como puedes suponer, es un cambio importante y esperado, especialmente en territorios donde Internet todavía puede considerarse lento. Después de aplicar la nueva versión del programa, el usuario descarga, por ejemplo, 700 MB en Steam que actúa como instalador. Al abrirse, descarga los 82 GB adicionales.

Pero el parche no solo incluye esta importante reducción en el tamaño. También reduce el uso de ancho de banda de los datos climáticos que emplea para mantener un rendimiento más estable. Desafortunadamente, Microsoft no ha especificado cuánto de ese ancho de banda se ha reducido, por lo que puede tratarse de una cantidad muy pequeña. En las notas de la versión 1.16.2.0, la desarrolladora advierte que es posible que algunos paquetes de la carpeta comunitaria no se hayan actualizado, lo que puede tener un impacto impredecible en el rendimiento y comportamiento del simulador. El productor recomienda mover estos paquetes a otro archivo antes de abrir ‘Flight Simulator’ de nuevo si tienes problemas después de arrancar con el parche. Por aquí puedes consultar otras notas de la actualización: