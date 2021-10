Estas son las 7 funciones que llegarán a WhatsApp

Mientras todos hablamos de la caída de WhatsApp (y de Facebook y de Instgram…) el equipo de Zuckerberg está trabajando para incorporar 7 nuevas funciones en los próximos meses. Algunas de esas novedades eran las esperadas, otras deseadas y algunas pueden sorprender.

La empresa de mensajería instantánea de Facebook, tiene alrededor de 2 mil millones de usuarios activos en todo el mundo, pero no es la única y la competencia, por ejemplo y principalmente de Telegram, les obliga a actualizarse y ofrecer otros servicios. Estos son algunos de los que están por llegar

Multi dispositivo

Si bien es posible tener WhatsApp en el móvil y en el ordenador, los límites eran muy estrictos a la hora de extender esta capacidad. Sin embargo en breve será posible acceder a la aplicación desde hasta 4 dispositivos diferentes y , por si fuera poco, sin necesidad de que nuestro móvil esté conectado. Una de las especulaciones es que también se pueda incluir un segundo teléfono al sistema, aunque debería ser Android.

Denunciar mensajes

Una de las características más interesantes a la hora de preservar la intimidad y luchar contra el acoso. Si recibimos un mensaje de alguien que no está entre nuestros contactos, podremos denunciarlo. Si otras cinco personas también denuncian esa cuenta, WhatsApp la bloqueará de forma permanente.

Respeto a la Intimidad

Otra función que sin duda responde a la necesidad de Facebook de mostrar transparencia y respeto por la privacidad. Esta función permitirá ocultar información (foto de perfil, última hora de conexión, estado) a contactos específicos. Esto será posible gracias a una herramienta llamada “Mis contactos excepto”.

Transcripción de audio

Otra característica esperada por mucha gente. Gracias a ella será posible convertir audios (y quizás vídeos) en texto. El propósito sería facilitar la comunicación con personas con problemas auditivos. El único obstáculo de esto, debido a los requisitos de procesamiento de la información, será que WhatsApp tendría que compartir los archivos de audio con Apple o Google (según el sistema operativo del móvil) y eso, obviamente, plantea conflictos de privacidad.

Silenciar videos

Sea por calidad o porque el sonido ambiente no es importante, hay veces que enviamos archivos de vídeo y agregamos la frase: “No le prestes atención al audio”. Esta nueva opción permitirá silenciar permanentemente los videos, tanto aquellos que enviemos como los que recibimos.

Reacciones a los mensajes

La mayoría de las redes sociales ya tienen esta opción. En Instagram por ejemplo, basta pulsar en un mensaje directo para indicar que nos gusta. Y esto, hasta ahora, no estaba disponible en WhatsApp. La nueva actualización permitirá reaccionar con un emoji predeterminado a un mensaje específico. Eso sí, por ahora, la reacción será visible para todos los miembros de una conversación. Quizás en un futuro, en el caso de los chat grupales, solo el destinatario pueda ver la reacción.

Mover dinero con WhatsApp

Unos días atrás Will Cathcart, director de WhatsApp, publicaba en redes sociales el inicio de una prueba piloto que permite a los usuarios encontrar negocios cercanos. Gracias a ello podremos consultar sobre cafeterías o tiendas cerca de nuestra ubicación. Por ahora esto solo está disponible en San Pablo, Brasil. Pero en breve llegaría a la India e Indonesia. Y de allí… Pero no es la única “intromisión” de WhatsApp en temas financieros. En la India también se está ensayando una función Cashback: podríamos recibir reembolsos por las compras que hagamos. Eso sí, no esperemos hacernos ricos con esto: el reembolso máximo no pasaría de los 10 euros y para ello la compra deberá ser bastante alta. Y, finalmente, también se habla de que WhatsApp le haría la competencia a Bizum, permitiendo que enviemos dinero a nuestros contactos. Esta función es quizás la más compleja de todas las mencionadas, ya que requiere sistemas de seguridad y confirmación de identidad en los que todavía WhatsApp tiene que trabajar.