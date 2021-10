Lo más extraño y peligroso que puedes comprar en internet legalmente

La facilidad para comprar un arma por internet pone nuevamente sobre la mesa lo accesible que es la red a la hora de adquirir material peligroso o como mínimo muy extraño que se vende legalmente. Los hay algunos muy sencillos de usar y otros que requieren preparación o conocimientos técnicos para llegar a provocar daño. Pero lo sorprendente es que se exhiben sin necesidad de visitar webs oscuras, ni tener contactos sospechosos.

Arsénico

Mortal y reconocido como tal por la mayoría de las personas. Parece imposible que podamos acceder a este elemento. Aunque es frecuente su uso en medicamentos, en dosis mínimas y muchos alimentos lo contienen, la realidad es que bastan entre 70 y 180 miligramos para provocar la muerte. Aún así es posible comprar 50 gramos (unas 500 dosis letales) en internet por apenas unos 120 euros.

Lanzallamas

Si hay algo que suma peligrosidad y capacidad de hacer mucho daño a mucha gente, eso es un lanzallamas. La lógica indica que debería ser un elemento que se venda con licencia o al menos con ciertas precauciones. Pero no. Por apenas 400 euros es posible adquirir en Amazon un lanzallamas con su mochila para llevar el propano.

Veneno de serpiente

La mamba negra tiene un veneno neurotóxico que puede matar en poco más de 20 minutos. Obviamente no es un juego y aunque puede servir para crear antídotos sigue siendo tóxico dependiendo de las cantidades. En esta página no solo se pueden comprar veneno de mamba negra, sino también de muchas otras serpientes (cascabel, coral, etc.), escorpiones y hasta ranas o sapos venenosos. Los precios comienza en 300 euros.

Orina y sangre humana

No sabemos porqué alguien querría comprarlo, pero es la ley de oferta y demanda y evidentemente, si se vende, es porque hay quienes comprar orina humana. De acuerdo con esta página web, también se vende junto a kits para pruebas de drogas, lo cual indica de por dónde van los tiros en este caso. Otra opción para quien quiera, es comprar sangre, neuronas humanas, células madre… Todo ello disponible para la venta en esta página web.

Materia fecal

De acuerdo con esta Poop Senders (Poop es una forma infantil de referirse a la material fecal y Sender es quien envía un mensaje o paquete) su producto es legal ya que “Hemos estado en el negocio desde 2007. Enviar un paquete anónimo no peligroso a través del Servicio Postal de EE. UU. es legal”. ¿Y qué incluye este “paquete”? Pues puede contener material fecal humana, de vaca, de elefante o de gorila que obtendrían de zoológicos. Desconocemos también para qué alguien querría esto.

Tanques

No, no se trata de tanques de agua ni otro seudónimo, sino de vehículos blindados y armados con un cañón u otro tipo de armamento. El catálogo del que dispone Mortar Investments va desde pequeños tanques por €6500 a otros bastantes más sofisticados por 30.000 euros.

Uranio

Sí, tal y como suena. Aunque en este caso se trata de mineral de uranio y hay que extraerlo para obtenerlo puro. Aún así la etiqueta advierte que se trata de material radiactivo. Pero por 35 euros podemos hacernos con él en Amazon. Y no, no se puede hacer una bomba con esta cantidad.