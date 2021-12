Hot Wheels Unleashed: La divertida competición en miniatura regresa en mejor forma que nunca

Hot Wheels es uno de los símbolos jugueteros más famosos entre pequeños y mayores. La marca surgió en 1968 cuando el cofundador de Mattel, Elliot Handler, decidió crear una línea de coches para competir con las miniaturas de Matchbox, lo que dio lugar a ‘Hot Wheels’. Los conocemos desde nuestra infancia, todos hemos tenido algún contacto con estos pequeños vehículos, ya sea por simple diversión e incluso para coleccionar algunas de sus muchas leyendas.

Hay aficiones como el coleccionismo que comienzan con el entretenimiento en nuestros años jóvenes y terminan llevándonos a la edad adulta. Entre varios artículos que son blanco de esta pasión, uno de los más notorios son las miniaturas metálicas de la casa juguetera. En los más diversos colores y formatos, estos cochecitos se han convertido en algo más que simples juguetes, llegando a hacerse un hueco en la cultura pop. Por lo tanto, no es raro que la línea de productos haya migrado a otros medios. Además de series de dibujos animados, la marca también está presente en la industria de los videojuegos con títulos tan destacables como ‘Hot Wheels Turbo Racing’, una increíble expansión para ‘Forza Horizon 3′ y ahora con el reciente ‘Hot Wheels Unleashed’, que llega a consolas con una gran variedad de coches, pistas, opciones de personalización, modos de juego, velocidad y, ante todo, mucha diversión.

Mucho más que juguetes

Es una apuesta segura tanto para los entusiastas de las miniaturas como para los amantes de los juegos de carreras. No creas que, por basarse en una línea de juguetes, ‘Hot Wheels Unleashed’ es relajado e incluso facilón. Aquí, la competición no da tregua. Pero por mucho que los pequeños bólidos acaparen todos los focos, sería injusto no dar el debido valor a la configuración de las pistas. Para su lanzamiento, en total contamos con 45 circuitos repartidos en cinco áreas principales: Sótano, Garaje, Parque de patinaje, Campus Universitario y Rascacielos, a las que se irán sumando progresivamente otras localizaciones, como la famosa Batcueva. Estas cuidadas ambientaciones delimitan los entornos donde se construyen las pistas, algo que también influye directamente en las carreras. Tampoco se podrían denominar pistas Hot Wheels sin la participación de algunos elementos que dificultan la vida al conductor. Aparecerán obstáculos en las trazadas, como barreras, carriles de aceleración, de frenado, impulsores o ventiladores laterales que desplazan el coche a posiciones incorregibles. Sin embargo, hay dispositivos más sofisticados, como separadores de vía, cabezas de serpientes que intentan evitar que avances y arañas gigantescas que escupen telarañas para frenar el coche. Y por mucho que creas que puedas salirte con la tuya, ellos casi siempre lo hacen bien, así que prepárate para cabrearte (un poco).

El juego sale para las plataformas PS5/PS4, Xbox Series X/S y Xbox One, PC y Nintendo Switch. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Milestone.

Otro detalle importante es la predisposición de las rutas por mostrarse sumamente variadas en cuanto a dimensiones y proporción, alejando esa sensación de reiteración de patrones, configurando tramos con muchas curvas consecutivas o con caminos alternativos que discurren por espacios hábiles del entorno. Si con toda esta variedad de pistas aún no estás satisfecho, no te preocupes, es posible crear tus propios trazados. El configurador es prácticamente el sueño de un niño. Tan solo elige el entorno, deja volar tu imaginación y prepárate para configurar los circuitos más locos y exigentes que puedas imaginar.

Completa la colección

Pero, ¿qué sería de un juego de Hot Wheels sin una amplia variedad de vehículos para disfrutar? Aquí hay más de 70 vehículos diferentes, divididos por clase: común, raro, legendario, Super Treasure Hunt y secreto. Hay disponibles contraposiciones de máquinas reales como El Camaro, Mini Cooper, Mustang o Dodge Ram; diseños originales y únicos ya establecidos por la marca, como el Cadillac Seville by Gucci, el Bone Shaker, Sharkcruiser, Street Wiener y Buns of Steel; e incluso inspirados en personajes populares, como el Batmóvil, la verdosa furgoneta de las Tortugas Ninja, la casa motorizada de Snoopy o el DeLorean de Regreso al futuro. Todos los componentes del garaje han sido lanzados en colecciones reales y algunos incluso forman parte de catálogos de décadas anteriores.

Para obtenerlos, debes abrir cajas sorpresa. Cada una se adquiere a través de una cantidad de monedas que se reciben en el juego al ganar competiciones o superar fases. También es posible utilizarlas para hacerse con algunas ediciones limitadas que se renuevan regularmente. Emulando a la vida real, los Super Treasure Hunts, son muy difíciles de localizar y solo se pueden obtener con un poco de suerte. La rareza de cada vehículo influye en sus atributos, como la velocidad, la aceleración, potencia de frenado, maniobrabilidad e incluso la cantidad de turbo disponible. En cuanto a la jugabilidad, ‘Unleashed’ muestra sin reparos las diferencias entre vehículos de formas sorprendentemente convincentes. Cada coche se puede mejorar a cambio de piezas de engranaje que aumentan su rareza, elementos que también iremos sumando según juguemos. Para conseguir engranajes o dinero, también podemos fundir las miniaturas que no queremos en nuestra colección, o que estén duplicadas.

Disfruta del bullicio de la ciudad

Ahora, sí maximizar los atributos de tu coche favorito no es suficiente, prepárate para cumplir el deseo de muchos coleccionistas: personalizar los coches y hacerlos realmente tuyos. Una vez accedemos a las opciones de personalización, tenemos total libertad para elegir los colores del chasis, interior, parte inferior, cristales, llantas y neumáticos. También es posible elegir el material de cada apartado, algo que incide directamente en la pintura, aportando un aspecto metálico, esmaltado, plástico, o decorado con diferentes adhesivos, además de las distintas variantes que encontramos de un mismo artículo. Para cerrar el círculo, las creaciones se pueden compartir con varios usuarios a través de la red, así como descargar los diseños de otros jugadores.

‘Hot Wheels Unleashed’ es un homenaje a esos coches que durante años fueron nuestros juguetes. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Milestone.

‘Hot Wheels Unleashed’ presenta opciones de partida rápida local tanto para juego en solitario como para el modo multijugador clásico en pantalla dividida. Para aquellos que quieran aventurarse en la red, es posible crear lobbies que admiten hasta 12 conductores en parrilla. Sin embargo, el plato principal es el modo llamado City Rumble. En él, recorremos un mapa urbano con 98 eventos. También hay objetivos secretos, que solo se desbloquean cuando completamos una prueba con un vehículo específico y, carreras contra jefes, que son etapas en pistas con condiciones especiales. Obligarte a correr con un vehículo determinado es interesante, ya que generalmente la inteligencia artificial no te dará un respiro, incluso en la dificultad más baja. Las situaciones de las carreras de jefes no se replican en ninguna otra competición, lo que las convierte en desafíos únicos y, como siempre, trae recompensas significativas. Vale la pena jugarlo al máximo, ya que en cada etapa ganada en City Rumble, ganamos premios que van desde elementos de personalización a nuevas rutas y vehículos específicos.

Conclusiones

‘Hot Wheels Unleashed’ es un homenaje a esos coches que durante años fueron nuestros juguetes. Partiendo de los gráficos, lo que aquí tenemos son fantásticas réplicas con características aplicadas que marcan diferencias. Las pistas cuentan con un nivel de detalle en la construcción que logra transmitir la sensación de estar usando estos pequeños cochecitos en realidad.

Con una jugabilidad sencilla pero también desafiante, este es un juego con mucho que dar, principalmente gracias a sus pistas con decenas de caminos posibles, su extenso garaje y sus múltiples opciones de personalización. El formato de juego combina a la perfección carreras desafiantes y bien estructuradas, utilizando todo lo que ofrece el consolidado universo de juguetes. Coleccionar miniaturas legendarias sin preocuparnos de infinitas expansiones, incluso personalizarlas, y crear nuestros propios circuitos, es una delicia para cualquiera dispuesto a dejar trabajar su creatividad.