La mayoría de los desarrolladores de videojuegos no están interesados en los NFT

Los organizadores del festival norteamericano de videojuegos Game Developers Conference han publicado los resultados de la 10.ª Encuesta Anual sobre el estado de la industria, que a grandes rasgos revela las tendencias en el segmento antes de la GDC 2022, que se llevará a cabo de forma presencial en el Moscone Convention Center de San Francisco del 21 al 25 de marzo y virtualmente del 21 de marzo al 1 de abril.

Este año, la radiografía del sector se ha realizado preguntando a más de 2700 desarrolladores de videojuegos sobre su trabajo y la industria en general. La gran mayoría se encuentra elaborando proyectos donde puedan mejorar la accesibilidad en los juegos y se preguntan cómo encajar la llegada de criptomonedas o tokens no fungibles (NFT) a la esfera de los juegos. Estos son algunos aspectos más destacados del Informe sobre el estado de la industria para 2022:

Tímido esfuerzo por combatir la toxicidad y el acoso en los lugares de trabajo

Después de estallar los escándalos en Activision-Blizzard y otras empresas del sector, casi el 40% de los encuestados admite que sus directivos han realizado un esfuerzo por combatir la toxicidad en los lugares de trabajo. Esto también deja entrever que el 60% de empresas restantes no se han preocupado en minimizar estos fenómenos.

Dos de los temas más candentes y polarizados en la actual y convulsa industria de los juegos son las criptomonedas y los tokens no fungibles (NFT). La mayoría de los desarrolladores aluden que ni ellos ni sus estudios están interesados en las criptomonedas como herramienta de pago o en NFT como modelo de ingresos. Es decir, el informe señala que la mayoría de los desarrolladores de videojuegos no tienen interés en los NFT.

A los desarrolladores no les interesan los NFT

Según se detalla en “2022 State Of The Game Industry”, al 70 % de los desarrolladores no le seduce la idea de los tokens no fungibles, mientras que el 72 % de los encuestados no cree que las criptomonedas sean una buena forma de pago. En cambio, el 27% de los desarrolladores están interesados en las criptomonedas y el 28% en los NFT. Entre las críticas más repetidas a estos formatos se encuentra el potencial para generar estafas, el impacto en el medio ambiente y otras preocupaciones generales sobre la monetización de estos.

Uno de los desarrolladores incluso sugiere: “deberíamos acordar colectivamente prohibir el uso de tecnologías basadas en blockchain en nuestra industria debido al impacto ambiental inmensamente negativo que producen”. Otro desarrollador también asegura que “prefiere no ser cómplice de la quema de bosques para poder confirmar la ‘propiedad’ de un jpeg”.