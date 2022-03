Qué hacer cuando el “touchpad” no funciona en un portátil con Windows

Una de las múltiples cosas enervantes que pueden suceder con un portátil es que el “touchpad” que sustituye al ratón no funcione correctamente. No es algo trágico si se usa un “mouse” externo, pero sí un verdadero problema si no se dispone de uno. Te contamos que puedes hacer para solucionarlo antes de enviarlo al soporte técnico del fabricante

Comprueba que no está desactivado

Todos los teclados de portátiles y algunos de sobremesa ofrecen una serie de acciones alternativas a las que provee Windows por defecto en la fila de las teclas F. Se conocen como teclas de función y se ejecutan pulsando la tecla FN en combinación con una tecla F. Los fabricantes de portátiles reservan una de esas teclas de función para la activación y desactivación del “touchpad”, que es lo primero que debes comprobar. Su ubicación exacta depende de cada marca. Por ejemplo, en los teclados de Asus suele ser F9.

Esta comprobación se puede realizar también a través de la Configuración de Windows, aunque no en todos los casos. Siguiendo la ruta Configuración>Dispositivos>Panel táctil encontrarás la opción de activar y desactivar el “touchpad” dependiendo de la integración que el fabricante haya realizado de su “software” con el sistema operativo. Si no te aparece aquí esta opción ni la de Mantener el panel táctil encendido cuando se conecta un ratón, que también debes comprobar, las encontrarás en el “software” de terceros que viene instalado de serie para el control del panel táctil.

Revisa el Administrador de dispositivos

El Administrador de dispositivos de Windows permite identificar problemas de “hardware” y “software” que pueden darse en un equipo y abordar varias vías de solución. Para acceder a él debes hacer clic en el icono Windows de Inicio y escribir Administrador de dispositivos, aunque antes de terminar la primera palabra Windows ya te estará mostrando el icono de acceso.

Una vez en el administrador, debes fijarte en el apartado Mouse y otros dispositivos señalizadores donde aparecerá las entradas correspondientes al panel táctil y a cualquier otro ratón externo que hayas podido usar en el portátil. Si Windows detecta algún problema con el “touchpad” mostrará un icono de advertencia. En este caso, debes hacer clic con el botón derecho sobre la entrada correspondiente y seleccionar Deshabilitar. Una vez completado la acción, selecciona Habilitar.

El Administrador de dispositivos de Windows te puede sacar de muchos apuros. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Si el reinicio del dispositivo no da resultado puedes probar con la opción de actualizar controlador. Sin salir del Administrador de dispositivos, haz clic con el botón derecho en la entrada correspondiente al panel táctil y selecciona Actualizar controlador. Windows te dará la opción de buscar uno genérico de Windows de forma automática o seleccionar uno del fabricante que hayas descargado en tu ordenador con la opción Examinar mi PC en busca de controladores.

Si nada de lo anterior da resultado, puedes probar a reinstalar el dispositivo. Accede de nuevo al menú contextual de la entrada del panel táctil y selecciona Desinstalar el dispositivo activando la opción Eliminar el “software” de controlador de este dispositivo. Una vez desinstalado, Windows te pedirá reiniciar el equipo y en el proceso detectará de nuevo el panel táctil y reinstalará de forma automática los controladores genéricos de Windows para su uso.

El último recurso que queda desde el Administrador de dispositivos es eliminar las entradas correspondientes a otros ratones por si hubiera un conflicto entre controladores. Debes hacer clic con el botón derecho en la entrada correspondiente y seleccionar Desinstalar el dispositivo activando la casilla de Eliminar el “software” de controlador de este dispositivo.

Pídele a Windows que te ayude

Pulsa las teclas Win + R para acceder a la consola de comandos. Una vez en ella, teclea “msdt.exe -id DeviceDiagnostic”, sin comillas, para acceder a la herramienta Hardware y dispositivos que comprueba el equipo para encontrar problemas con el hardware y sigue sus instrucciones.

Limpieza a fondo

Una mala respuesta puede estar provocada por suciedad acumulada a lo largo de años de uso. Un exceso de partículas de polvo o lo que sea en la zona donde el panel táctil encaja con la carcasa del portátil puede provocar respuestas erráticas. Lo has demorado durante años, pero ha llegado el momento de coger un paño de microfibra y emplearse a fondo.