Games with Gold dejará de incluir videojuegos de Xbox 360 a finales de verano

La distribución de videojuegos de Xbox 360 a través de “Games with Gold” parece estar llegando a su fin. Microsoft ha hecho llegar a los suscriptores de “Xbox Live Gold” la política revisada en referencia a estos títulos, alegando que se ha agotado la capacidad de ofertar el catálogo de la antigua consola y que, por lo tanto, se da por concluida la prestación. El cambio entrará en vigor a partir del 1 de octubre de este año y no afectará a los títulos que hayas canjeado hasta la fecha.

No es la primera ocasión que los jefes de la división de entretenimiento electrónico de la multinacional hacen referencia al asunto. Con anterioridad ya habían argumentado límites derivados de diferentes restricciones en licencias, legales y técnicas. Las aclaraciones para justificar el final del servicio desde la Casa de Redmond ahora son similares, aunque no entran a explicar la forma en que se impondrán estas limitaciones.

Los usuarios se han encontrado con el siguiente anuncio de la compañía:

“A partir del 1 de octubre de 2022, los juegos mensuales proporcionados a los miembros de Xbox Game Pass Ultimate y Xbox Live Gold a través de Games with Gold ya no incluirán los títulos de Xbox 360. Hemos llegado al límite de nuestra capacidad de incluir juegos de Xbox 360 en el catálogo; sin embargo, Games with Gold continuará incluyendo emocionantes títulos de Xbox One y descuentos exclusivos cada mes. Esto no afectará a ningún juego de Xbox 360 descargado antes de octubre de 2022. Todos los títulos de Xbox 360 que canjees a través de Games with Gold antes de esa fecha serán tuyos y los mantendrás en tu cuenta de Xbox, independientemente de si continúas con tu suscripción.”

El servicio “Games with Gold” es parte del programa de bonificaciones para los suscriptores de “Xbox Live Gold” y “Xbox Game Pass Ultimate” y brinda juegos gratis todos los meses, con algunos títulos clásicos de Xbox 360 preparados para jugarse en hardware más nuevo como Xbox One y Series X|S. La lista para este mes incluye “Relicta”, “Torchlight”, “Beasts of Maravilla Island” y “Thrillville: Off the Rails”.