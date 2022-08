Mapa de lugares para fóbicos de las multitudes

Quitando mares, océanos y el fondo de los lagos, apenas el 5% del planeta aún no ha sido modificado por el ser humano. Para llegar a esta conclusión, la científica de datos Hannah Ker ha creado un mapa que utiliza cinco categorías diferentes para determinar el impacto humano en el planeta y señalar los lugares donde es menos probable ver a nuestros vecinos… de barrio, de ciudad, de país o de planeta. Básicamente, un mapa para fóbicos de las multitudes. Las categorías utilizadas por Ker son los asentamientos humanos, la agricultura (tierras de cultivo y ganadería), el transporte (carreteras, ferrocarriles, etc.), minería y producción de energía e infraestructura eléctrica (líneas eléctricas, luces nocturnas, torres, etc.).

El equipo de Ker recopiló toda esta información y puntuaron su impacto entre un 0 para los que tienen menor presencia y un 1 para los que “abruman”. Todo esto se dividió en cuadrados de 1 km de lado. Los resultados mostraron que apenas el 5 % de la tierra del planeta no se ve afectada por los humanos, lo que equivale a casi 7 millones de km² de la superficie terrestre. Hay un 44 % (59 millones de km²) que se clasifica como de baja modificación.

El resto del planeta tiene un grado de modificación de moderado a alto: el 34 % se clasifica como moderada (46 millones de km²), el 13 % se clasifica como alta (17 millones de km²) y el 4 % se clasifica como modificación muy alta (5,5 millones de km²). Esta última categoría es la más visible en el mapa, con partes de China, India e Italia en los que es difícil hallar un poco de soledad. En cuanto a España, es uno de los países europeos con más probabilidades de encontrar un sitio solitario en casi toda su geografía.

De los 14 hábitats estudiados, los menos modificados son la tundra, los bosques boreales, los desiertos, los bosques templados de coníferas y las praderas del centro de Estados Unidos. Los bosques tropicales secos, los bosques templados, los mediterráneos y los manglares son los más modificados. Los asentamientos humanos densos, el uso agrícola de la tierra, las redes de infraestructura y las actividades industriales dominan los ecosistemas más altamente modificados.