Explosiones, golpes en la cabeza y… yoga. Así es la caótica jugabilidad de Goat Simulator 3

Aunque no deben estar muy orgullosos, Coffee Stain North y PLAION han ofrecido al mundo el primer vistazo a la jugabilidad de ‘Goat Simulator 3′ en el evento Opening Night Live de Gamescom. Desde ya debemos avisarte y advertirte que el modo multijugador es una locura. Supone la llegada de Pilgor y sus amigos a la isla de San Angora para mostrar sus trucos que van desde la conducción temeraria de tractores hasta la ¿práctica de yoga con cabras?

Como una cabra

A pesar de no estar preguntándotelo, nosotros te contamos que ‘Goat Simulator 3′ es una nueva aventura de mundo abierto completa (y estúpida) en la que cuatro jugadores pueden lanzarse y causar un completo caos. Pero no te preocupes, también han pensado en los solteros y puedes desenterrar todos los secretos de la isla en solitario, sin necesidad de amigos, novia, mujer, ex mujer…

Al igual que en el ‘Goat Simulator’ original, la jugabilidad de la secuela gira en torno a la exploración, la resolución de puzzles y la destrucción “accidental” de cualquier cosa a la vista, pero esta vez amenazan con mucho más de todo ello. No pierdas detalle: se podrá disparar a los personajes no jugables con armas alienígenas, iniciar extravagantes minijuegos en cualquier lugar, convertirte en un “rinoceronte” (no es broma) y salir en estampida por la ciudad.

No puedes destruir el mundo si no tienes buen aspecto

El videojuego también se encarga de servirte con muchos artículos de moda para calzarte en las pezuñas. Si quieres ir por ahí con un tutú rosa, una peluca rubia gigante y con latas de pintura en los zapatos, ¿quiénes son para impedírtelo? Al fin y al cabo, esto te diferencia de esa cabra que va vestida como un caballero medieval que dispara rayos láser por los ojos y de la otra que va disfrazada de plátano gigante. Evidentemente esto se luce mucho mejor en los modos multijugador que hay repartidos alrededor de San Angora.

La cabra online

La nueva entrega de la franquicia contará de inicio con siete minijuegos multijugador que, una vez desbloqueados, pueden iniciarse sin problemas en cualquier lugar de todo el mapa para un desafío adicional o en algún lugar horriblemente inoportuno solo para reírse. A continuación, puedes consultar sus características con todo detalle, o no:

“King of the Hill”: Permanece dentro del Castillo para ganar coronas. El jugador con más coronas gana; “The Floor is Lava”: No toques la lava. Utiliza tus habilidades para el parkour y sube lo más alto posible para escapar de la lava creciente. El último que permanezca vivo gana; “Car Derby”: Conduce hacia la parte trasera de los vehículos de otros usuarios para hacer explotar sus bombas. El último que se mantenga vivo gana; “Prop Hunt”: El clásico juego del escondite. Si eres el buscador, encuentra a los otros usuarios dándoles cabezazos. Para esconderte, lame el accesorio deseado. Muévete cuando te escondas para obtener puntos extra; “Headsplat”: Utiliza tu cabezazo para pintar el mundo. Obtienes un punto por cada elemento pintado; “Hoofball”: Mete la pelota en tu portería para conseguir puntos. El jugador con más puntos gana, como siempre. “Prop Golf”: Lleva tu accesorio a la bandera lo antes posible. El primero en llegar a la bandera gana.

Se lanzará en formato PC a través de Epic Games Store, así como en PS5 y Xbox Series X|S. Antes de terminar, el director creativo de Coffee Stain North, Santiago Ferrero, tiene algo que decir: “No podemos esperar más y, tampoco Pilgor, hasta que llegue el 17 de noviembre. Solo nos preocupa un poco que os hayamos dado demasiadas herramientas para destruir la isla, sus habitantes y el juego en general. Pero ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto”.