¿Tienes un iPhone? Este truco te ayudará a ahorrar batería

Seguro que piensas que lo sabes todo acerca de tu iPhone... hasta el último comando y hasta la última función. Llevas toda la vida usando un terminal Apple y ya has invertido mucho tiempo en él. Sin embargo, lo más probable es que no lo sepas todo. Al fin y al cabo, tener un iPhone no significa saber usarlo al 100%.

Si ya de por sí son muchas las características algo escondidas que trae de fábrica, a esto hay que sumarle las actualizaciones del sistema operativo, que son constantes y que incorporan nuevas funciones o cambios en las ya existentes. Y de todas estas funciones, hay algunas que son bastante anodinas o innecesarias. Sin embargo, muchas otras pueden sernos de verdadera utilidad. Por ejemplo, para ahorrar batería.

La duración de la batería sigue siendo uno de los grandes desafíos de los fabricantes de teléfonos móviles. | Fuente: EFE/EPA/JEROME FAVRE FOTO: JEROME FAVRE EFE

¿Cómo ahorrar batería en el iPhone?

La duración de la batería sigue siendo uno de los grandes desafíos de los fabricantes de teléfonos móviles. Cuando ya llevamos un tiempo con él, la batería de cualquier dispositivo acaba resintiéndose. Y quedarse nunca es plato de buen gusto. A veces es simplemente molesto... pero hay otras que puede suponer un problema de primer orden. Y por eso, rascar algunas horas de más puede ser esencial.

Uno de los trucos clásicos para ahorrar batería es ponerlo boca abajo. Puede parecer una tontería, pero... ¿A que cada vez que te llega una notificación se te ilumina la pantalla? Pues si lo pones boca abajo, el software activa automáticamente la función de ahorro “Facedown detection” mediante los sensores de proximidad y de luz ambiental (situados encima del altavoz superior del teléfono) para detectar dicha posición. Así, la pantalla no se enciende cuando entran las notificaciones y se ahorra autonomía.

Otro de consejos más repetidos es también el de activar el modo ahorro. Hay que dejar claro, antes de nada, que no es la panacea. Pero puede resultar determinante si lo hacemos tomando otras medidas al mismo tiempo. En el caso del iPhone, esta opción se encuentra en “Configuración” y “Batería”. Ahí te encontrarás un apartado que se llama “Modo de bajo consumo”; que reducirá temporalmente la actividad en segundo plano, como las descargas y la comprobación del correo... hasta que el móvil pueda recargarse por completo.

Pero, lo dicho... estos dos trucos ya se han repetido mucho... casi tanto como los clásicos “mira menos el móvil”, “reduce el brillo de la pantalla” o “desactiva el GPS”. Sin embargo, hay otro truco que pocos conocen y que puede mejorar enormemente la eficiencia de la batería:

Algunas apps consumen mucha energía por falta de optimización | Fuente: PEXELS FOTO: PEXELS PEXELS

Un truco poco conocido

No todas las apps son iguales... y no todas consumen la misma batería. Hay algunas que por falta de optimización, o por su elevada complejidad, consumen mucha energía. Es posible que vea que las aplicaciones se ejecutan más lentamente o comienzan a retrasarse. Mientras tanto, su teléfono puede calentarse y quedarse sin batería a un ritmo vertiginoso.

Para consultar cuáles son estas aplicaciones que más consumen podemos hacerlo yendo a “Ajustes”, “Batería”. Y una vez que tengamos una lista con las apps de mayor consumo, deberíamos plantearnos si realmente las necesitamos o si existe una alternativa. Es muy común que, en los primeros puestos de la lista de las aplicaciones que más consumen se encuentre Safari.

Y no es que esta aplicación tenga unos requerimientos demasiado altos. Lo que ocurre es que nos solemos dejar infinidad de ventanas abiertas y nos olvidamos de cerrarlas. Y tener muchas pestañas abiertas puede hacer que la RAM se colapse y que el dispositivo se ralentice mucho... porque cada una de estas ventanas abiertas consume el almacenamiento de datos a corto plazo del sistema... y en consecuencia, también la batería.

La app de Safari es una de las que más batería consume, porque es una de las que más RAM ocupa | Fuente: Pixabay / Firmbee FOTO: La Razón (Custom Credit)

Para solucionarlo, solo hay que cambiar la configuración de nuestro iPhone para que las pestañas de Safari se cierren automáticamente. Abre “Configuración”, desplázate hacia abajo y toca “Safari”, desplácese hacia abajo nuevamente y toque “Cerrar pestañas”. En el siguiente menú se te ofrecerán tres opciones: que las pestañas se cierren después de un día, que se cierren después de una semana o después de un mes. Cómo es lógico, lo mejor para la batería es programarlo para que se apaguen después de un día.