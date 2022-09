Ubisoft desarrolla tres juegos móviles en exclusiva para los suscriptores de Netflix

Ubisoft ha anunciado planes para crear tres videojuegos móviles para Netflix de algunas de sus franquicias de juegos a partir de 2023. Anunciados por primera vez en el evento digital anual Ubisoft Forward, los títulos que se expandirán en los universos de “Valiant Hearts”, “Mighty Quest” y “Assassin”s Creed”, estarán disponibles en dispositivos móviles para los clientes de Netflix, sin anuncios ni compras dentro de la aplicación.

El primero de estos proyectos es una nueva entrega de “Valiant Hearts”, secuela del videojuego “Valiant Hearts: The Great War” que está dirigido por el equipo original y promete conservar su ADN, pero en base a una nueva historia. Estará disponible para los suscriptores de Netflix en enero de 2023. Tras el videojuego para móviles “The Mighty Quest for Epic Loot”, también llegará a Netflix “The Mighty Quest” con un nuevo título. Esta vez, el juego se inspirará en el género roguelike para ofrecer una experiencia que celebra el combate de hack-and-slash, de estreno en la serie, en un formato altamente rejugable.

Por su parte, los fans de “Assassin”s Creed” podrán sumergirse en el universo del videojuego en Netflix de más de una forma: además de la serie de acción en vivo ya anunciada, se está desarrollando un videojuego móvil completamente nuevo. “Estamos encantados de trabajar con Ubisoft, cuyo historial en la creación de mundos memorables para los fans es inigualable”, comentaba Mike Verdu, vicepresidente de juegos de Netflix. “Este acuerdo proporcionará a nuestros usuarios acceso exclusivo a algunas de las franquicias de videojuegos más emocionantes a medida que continuamos construyendo un catálogo de excelentes títulos móviles para nuestros clientes en todo el mundo”.