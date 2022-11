¿Quieres ganar dinero? TikTok Now te paga para que no uses BeReal

TikTok Now es la nueva aplicación de TikTok y está inspirada en BeReal, la popular app en el que no hay cabida para el postureo de Instagram y que se ha hecho famosa por compartir contenido real. BeReal solo permite subir una imagen al día en un momento completamente aleatorio y al igual que en esta app,TikTok Now enviará a los usuarios notificaciones diarias para que capturen una imagen o video usando las cámaras frontal y trasera del teléfono móvil. Y por supuesto no se pueden utilizar filtros.

Según explica la red social en su blog: «TikTok Now es la forma más nueva de entretenerse y conectarse con otros en TikTok: una experiencia diaria de fotos y videos para compartir sus momentos más auténticos con las personas que más le importan. TikTok Now trae la autenticidad de TikTok a una experiencia creativa completamente nueva que lo conecta con las personas más cercanas a usted».

En España, se puede acceder a TikTok Now desde la aplicación de TikTok o desde la ‘app’ independiente de TikTok Now.

Pero, ¿cómo puede conseguir TikTok Now nuevos usuarios y competir con BeReal?. TikTok Now premia a todo el que inicie sesión por primera vez e introduzca el código de otra persona. Este usuario tendrá que iniciar sesión en la ‘app’ durante siete días seguidos y así irá acumulando pequeñas cantidades de dinero que ascenderá a un total de 7€. Por otro lado, el usuario que le haya dado el código recibirá 2€ por cada persona que inicie sesión con su código por primera vez, y 5€ cuando este amigo inicie sesión diariamente durante la primera semana.

Para poder acceder a este programa los usuarios deben ser mayores de 18 años, a pesar de que la aplicación permite crear una cuenta a usuarios mayores de 13 años. Además el código de otra persona se debe introducir durante las primeras 24 horas desde que el usuario abre TikTok Now por primera vez. Para retirar el dinero acumulado, el usuario deberá acceder a la opción ‘Retirar’ situado en la parte superior derecha de la pantalla. El importe mínimo del retiro es de 0,40 €. En el momento en el que el usuario haga clic, podrá elegir entre transferir el dinero a su cuenta de PayPal o a su cuenta del banco mediante transferencia.