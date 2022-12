El director de Gran Turismo 7 se contradice y niega una versión para PC

Unas declaraciones realizadas a finales de noviembre por el productor y director de ‘Gran Turismo’, Kazunori Yamauchi, dejaban entrever que era solo cuestión de tiempo que la serie llegara a PC. Sin embargo, el titular de Polyphony Digital ha recuperado la intervención para aclarar que sus comentarios, al parecer, no fueron bien interpretados.

“No hay nada más de qué hablar”

En una nueva entrevista con la revista japonesa Dengeki Online, Yamauchi declara que, si bien el estudio siempre trata de mantenerse abierto a cualquier posibilidad, actualmente no se está realizando ningún movimiento en esta dirección. Según explica, dentro de la desarrolladora no se ha planteado siquiera la posibilidad de llevar la franquicia de motor a ordenadores. “Solo comente ‘como desarrollador, estamos abiertos a estudiar todas las opciones posibles’. Entonces, la posibilidad de una versión para PC de Gran Turismo 7 puede no ser nula, pero quiero que sepas lo que estamos haciendo ahora en PC: la respuesta es nada y no hay nada más de qué hablar”, zanjó el productor.

La serie supera los 90 millones de copias

Durante la entrevista, Yamauchi también reveló que cada vehículo replicado en ‘Gran Turismo 7′ contiene al menos 1 millón de polígonos. Con eso, para modelar un solo coche cada empleado necesita trabajar aproximadamente 270 días, labor que se reparte entre los más de 250 empleados de Polyphony Digital.

Todo este esfuerzo tiene su merecida recompensa, ya que según aportan datos oficiales de Sony, desde que la serie de videojuegos de carreras debutó en 1998 con la primera PlayStation, ya acumula más de 90 millones de copias vendidas. En 2022, la franquicia celebra su 25 aniversario y se mantiene, otra generación más, como uno de los principales baluartes propios del gigante del entretenimiento.

Si bien Yamauchi niega que se esté trabajando en una adaptación para PC de ‘Gran Turismo 7′, hay muchos indicios que apuntan precisamente a todo lo contrario. Para comenzar, el nombre del videojuego se encuentra entre las filtraciones de NVIDIA, y dicho lanzamiento tiene mucho sentido si evaluamos la actual estrategia de crecimiento y publicaciones de Sony.