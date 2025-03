Acaba de aterrizar en la Luna la primera sonda privada de la historia

Sin duda se trata de un hito que abre la puerta a la exploración espacial privada. Si bien el lanzamiento de satélites y sondas que exploraron la Luna y el espacio ya se había producido, pisar nuestro satélite natural es una misión completamente diferente debido a las dificultades que conlleva.

Alunizar requiere controlar la gravedad, la velocidad, el impulso preciso que darle a los motores para salir de una órbita y no caer en picada. Se trata de conseguir un control milimétrico de decenas de variables. Y eso es lo que ha conseguido la compañía Firefly Aerospace: alunizar el primer módulo de aterrizaje robótico Blue Ghost en el Mare Crisium.

El Blue Ghost, cuyo precio es superior a los 90 millones de euros, fue lanzado el 15 de enero a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX que transportaba 10 experimentos de la NASA como parte del programa de Servicios de Carga Lunar Comercial (CLPS) de la agencia. Si todo va bien, la sonda pasará dos semanas estudiando la superficie lunar.

El proceso de desorbitación y alunizaje duró poco más de una hora. El módulo aterrizó en una vasta cuenca de impacto en el lado visible de la Luna, el lado que mira hacia la Tierra, llamada Mare Crisium, una llanura de basalto que cubre aproximadamente 176.000 kilómetros cuadrados de la Luna, dos veces el tamaño de Andalucía.

“Es la cicatriz que quedó cuando un asteroide masivo impactó la superficie lunar hace varios miles de millones de años y el cráter se inundó con lava ígnea oscura", señala la NASA en un comunicado. Blue Ghost se ha establecido en un domo volcánico bajo llamado Mons Latreille dentro de la cuenca.

Los científicos sospechan que la región es única en comparación con los sitios de aterrizaje del Apolo visitados por los astronautas a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, y podría producir nuevos descubrimientos sobre la composición de la Luna.

