Amazon cancela los envíos del nuevo Kindle Colorsoft debido a problemas con la pantalla

Amazon renovó recientemente la mayor parte de su catálogo de lectores de libros electrónicos Kindle. Además de nuevas versiones de los modelos Kindle, Scribe y Paperwhite, la compañía añadió un Kindle completamente nuevo, Colorsoft, que es el primero que lanza con pantalla a color. Está disponible desde el pasado 30 de octubre, pero menos de una semana después de su lanzamiento, Amazon ha detenido las entregas. La razón está en los problemas con la pantalla que están experimentando algunos usuarios y que ha llevado a que las entregas previstas se retrasen durante semanas y meses.

Compradores que han recibido el Kindle Colorsoft informan de una barra amarillenta en la parte inferior de la pantalla y se quejan de una visualización borrosa y granulada que afirman causa fatiga visual y dolores de cabeza.

Actualmente, el dispositivo tiene una calificación promedio de 2,7 estrellas sobre 5 en el sitio web estadounidense de Amazon, después de más de 550 opiniones. La calificación más baja por parte de los usuarios para un dispositivo Kindle. En Amazon España, con muchas menos valoraciones, 17, es de 3 sobre 5. De nuevo, la peor de un Kindle en la tienda de Amazon. En este caso, las valoraciones son pocas, pero algunas también denuncian los problemas mencionados con la pantalla.

'La pantalla en comparación con mi Paperwhite Signature Edition 2021 parece que tiene una tela de malla cubriéndola, mucho menos nítida y de color azulado. Además presenta un tono amarillento cerca de los bordes inferiores del dispositivo y la iluminación no parece nada homogénea' señala un usuario. Otro testimonio indica que 'el borde inferior de la pantalla tiene un color amarillento que no es el mismo al del resto de pantalla, y las portadas se ven un poco pixeladas'. Hay otras valoraciones negativas por el mismo motivo, pero también de otros usuarios que no han encontrado el problema y alaban el dispositivo.

En respuesta a estas quejas, Amazon ha pospuesto las entregas para nuevos pedidos y pedidos anticipados no cumplidos. Los clientes en Estados Unidos ahora pueden esperar recibir sus dispositivos entre el 9 y el 18 de noviembre; aquellos en el Reino Unido podrían tener que esperar hasta el 26 de noviembre. En España, se indica que se entregará, en el momento de redactar este artículo, entre el 11 de febrero y el 16 de abril.

Amazon ha confirmado a varios medios tecnológicos el problema. 'Un pequeño número de clientes ha informado de una banda amarilla a lo largo de la parte inferior de la pantalla. Nos tomamos muy en serio la calidad de nuestros productos: los clientes que noten esto pueden comunicarse con nuestro equipo de servicio al cliente para obtener un reemplazo o un reembolso, y estamos haciendo los ajustes apropiados para garantizar que los nuevos dispositivos no experimenten este problema en el futuro', ha explicado la compañía a Neowin.

No está claro si estos problemas se deben al hardware o al software. En este último caso, sería más sencillo de solucionar.