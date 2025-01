Apple asegura que Siri no envía tus conversaciones a anunciantes.

La semana pasada se conoció que Apple había llegado a un acuerdo en la demanda colectiva interpuesta por usuarios cuyas conversaciones habían sido capturadas de forma inadvertida para ellos y potencialmente escuchadas por revisores humanos. Una de las acusaciones registradas en la demanda era que Apple había compartido esas comunicaciones privadas con anunciantes, y el hecho de que la compañía haya llegado a un acuerdo en este proceso ha dado alas a esta teoría. Sin embargo, la compañía niega este extremo y asegura que lo ha hecho con el fin de 'evitar litigios adicionales'.

'Siri se ha diseñado para proteger la privacidad del usuario desde el principio. Los datos de Siri nunca se han utilizado para crear perfiles de marketing y nunca se han vendido a un tercero para ningún propósito. Apple llegó a un acuerdo en este caso para evitar litigios adicionales y así poder dejar atrás las preocupaciones acerca de los procesos de evaluación de la calidad de Siri por parte de terceros que ya abordamos en 2019. Usamos los datos de Siri para mejorar Siri, y estamos desarrollando constantemente tecnologías para reforzar aún más la privacidad de Siri', afirma la compañía en un comunicado enviado a La Razón.

El acuerdo, del que solo se conocen algunos detalles y que todavía ha de ser revisado y aprobado por el juez de distrito Jeffrey White para ser firme, establece que la compañía de Tim Cook pagará 95 millones de dólares a usuarios en Estados Unidos que hayan comprado o tenido en propiedad un iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iMac, HomePod, iPod touch o Apple TV con Siri habilitado entre el 17 de septiembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2024. Los beneficiarios deberán sostener bajo juramento que Siri se activó accidentalmente durante una conversación privada y recibirán un máximo de 20 dólares por dispositivo, siendo 5 el número máximo de ellos para cada uno. El límite de 20 $ podría verse reducido en función de cuántas personas reclamen una parte de esos 95 millones de dólares.

Apple recuerda que durante todo el proceso, que ha durado 5 años, ha negado la acusación de que utilice las grabaciones de Siri para dirigir anuncios a los usuarios. Según la compañía, lo que los usuarios comparten con Siri nunca se comparte con anunciantes y no ha habido ninguna prueba en esta demanda ni en ningún otro contexto de que Apple utilice las grabaciones de Siri para dirigir anuncios a los usuarios. Los datos de Siri nunca se han utilizado para crear perfiles de marketing y nunca se han vendido a un tercero con ningún fin.

Además, el asistente de Apple ha sido diseñado para ejecutar el máximo de tareas localmente en el dispositivo, sin necesidad de conexión a Internet. Por ejemplo, si un usuario le pide a Siri que lea sus mensajes, Siri simplemente lleva a cabo la tarea y los lee en voz alta, pero el contenido de los mismos no se transmite a los servidores de Apple, ya que no es necesario para satisfacer la petición de los usuarios.

En relación a Apple Intelligence, que todavía no ha sido desplegada en Europa, la compañía afirma que utilizando la computación en la nube privada de Apple los datos de los usuarios nunca se almacenan ni son accesibles para Apple, que cuenta con protecciones adicionales y que no se utiliza ningún dato del usuario para el entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial.

En 2019, The Guardian informó de que contratistas humanos encargados de revisar grabaciones anonimizadas y verificar si Siri se había activado intencionadamente por el usuario o de forma accidental, a veces recibían grabaciones de usuarios con información privada registrada de forma inadvertida para ellos, pero sin hacer referencia a que esos datos se vendieran a anunciantes. Apple se disculpó entonces y cambió su política, estableciendo por defecto que las grabaciones de las interacciones con Siri no se conservaban y asegurando a los usuarios que opten por compartirlas, que Apple no las comparte con contratistas externos.