Otro de los protagonistas de la ‘Keynote’ de Apple en la cita habitual de septiembre ha sido el Apple Watch Series 5, un reloj inteligente lanzado en 2014 que no ha presentado grandes cambios, tan solo algunas mejoras en funcionamiento y utilidades respecto al modelo al que sustituye. A la venta en breve por 399 euros la versión básica y 499 euros el modelo con datos.

Había una gran preocupación en Apple por dar más utilidad a un dispositivo que los fanáticos de la marca no han acogido con tanta pasión como los teléfonos, tabletas o los Mac. El diseño permanece prácticamente igual, y lo más destacado está en las tripas con la renovación del software con el nuevo watchOS 6 y acabados en las carcasas a partir de materiales novedosos como cerámica y titanio, además de los habituales.

Una de las grandes novedades está relacionada con la salud de los usuarios, incluyendo avances como el detector de ritmo cardiaco, con la posibilidad de emitir alertas en caso de riesgo y llamada de emergencia al 112 en caso de caída o aviso a un familiar de la agenda de contactos. Para el desarrollo de las aplicaciones de salud se han realizado estudios en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Universidad de Harvard.

La batería tiene una duración de 18 horas con la pantalla encendida y en su desarrollo se ha buscado una mayor sostenibilidad en los procesos. También cuenta con brújula, un detector de ruido para cuando hay muchos decibelios. Además, cuenta con una novedosa pantalla 'Always on display'; es decir, que a diferencia que otros modelos no se apaga nunca.

Su precio será a partir de 399 dólares y se podrá comprar desde hoy en la web de Apple y a partir del 20 de septiembre en tiendas.

