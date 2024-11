Caos y desconcierto: esto es lo que pasaría si nos quedásemos un día sin Internet

¿Qué pasaría si un día te levantas y no hubiera Internet? Lo primero es que, esta noticia no la estarías leyendo, pero lo cierto es que el acceso a redes sociales sería el menor de los problemas. Tendríamos que entretenernos con otra cosa. Las implicaciones serían más graves a nivel de sociedad, ya que numerosas empresas y organismos están conectados a la red, y quedarse sin esa conexión desataría una crisis sin precedentes. Por ejemplo, según las estimaciones, un día sin Internet en Estados Unidos provocaría pérdidas de más de 7 mil millones de dólares. Si eso sucede en la potencia económica mundial, imaginad el efecto dominó para el resto de países.

Nosotros mismos como usuarios no podríamos acceder a muchos servicios que utilizamos en nuestro día a día, así que a pesar de todo lo malo que podamos achacarle a Internet, lo cierto es que es algo tan imprescindible que casi podríamos comparar el quedarnos sin Internet 24 horas con cualquier desastre natural.

Por supuesto, también existe quien defiende que algunas cosas mejorarían. Por ejemplo, que disfrutaríamos de más momentos en persona con nuestros amigos y familiares o que pasaríamos más tiempo en el medio ambiente o disfrutando de la naturaleza. Eso sí, si quisieras viajar, acude a una agencia de viajes porque no podrías sacar un billete de avión de forma online.

Qué pasaría si no tuviéramos Internet por un día

La psicóloga Yekaterina Murashova llevó a cabo un experimento que muestra lo que ocurre cuando a un grupo de adolescentes se les priva de acceso a Internet y tecnología moderna durante un día. Participaron voluntariamente 68 chicos en edades entre 12 y 18 años. Pasaron ocho horas solos sin acceso a ningún medio de comunicación: teléfono móvil, radio, tele, ordenadores. Lo único que estaba permitido eran las actividades “normales”, como escribir, leer, tocar un instrumento musical, pintar, tejer, cantar, andar.

Ni siquiera la reconocida psicóloga familiar esperaba un resultado tan impresionante. Solo 3 de los 68 participantes pudieron terminar el experimento, una chica y dos chicos. Tres de los participantes incluso tuvieron pensamientos suicidas, cinco de ellos sufrieron intensos ataques de pánico y 27 experimentaron diversos síntomas como náuseas, sudor, mareo, bochornos y dolor abdominal.

Qué hacer en caso de un apagón mundial

Actualmente, no hay riesgo de un apagón generalizado a nivel global. Esto se debe a que, por ejemplo, en Europa, la estructura energética que abastece y provee de electricidad en el continente está segmentada en varias zonas independientes. Esto permite que en caso de que alguna zona sufriera un colapso o tuviera un problema por el cual no se pudiera mantener el suministro, el problema solo afectara a la zona en la que se hubiera dado. De esta forma, el resto de zonas no se verían afectadas por el problema y podrían abastecer o ayudar energéticamente a la zona que resultara afectada.

Son muchos los que abogan por tener preparado un kit de supervivencia y contar con algunos accesorios por si se diese un apagón. Entre ellos, se encuentran:

Velas de bajo coste y alta duración.

de bajo coste y alta duración. Cerillas y mecheros .

y . Linterna a pilas (mínimo dos, por si una se estropea).

(mínimo dos, por si una se estropea). Pilas alcalinas AAA de 1,5 V y Pilas alcalinas AA.

AAA de 1,5 V y Pilas alcalinas AA. Extintor de Polvo Seco (Resistencia a Fuegos ABC, ya que con el uso de velas aumenta el riesgo de incendio tanto en tu casa como en la del vecino...).

(Resistencia a Fuegos ABC, ya que con el uso de velas aumenta el riesgo de incendio tanto en tu casa como en la del vecino...). Kit primeros auxilios o botiquín (acudir a un hospital o que venga una ambulancia será complicado).

(acudir a un hospital o que venga una ambulancia será complicado). Medicamentos necesarios para mínimo un mes.

necesarios para mínimo un mes. Navaja multiusos.

multiusos. Comida imperecedera (conservas), a poder ser, con alta concentración calórica (probablemente no haya calefacción). Si tienes mascotas, no te olvides de almacenar también comida para ellos.

(conservas), a poder ser, con alta concentración calórica (probablemente no haya calefacción). Si tienes mascotas, no te olvides de almacenar también comida para ellos. Agua potable (es posible que el suministro de agua se vea afectado).

(es posible que el suministro de agua se vea afectado). Un hornillo de camping gas.

de camping gas. Cinta americana.

americana. Dinero en efectivo .

. Saco de dormir (puede que se produzcan evacuaciones de domicilios ante varios escenarios de riesgo, por lo que conviene poder tener abrigo en caso de dormir fuera del domicilio).

de dormir (puede que se produzcan evacuaciones de domicilios ante varios escenarios de riesgo, por lo que conviene poder tener abrigo en caso de dormir fuera del domicilio). Ropa de abrigo cómoda, protectora, resistente al agua y con bolsillos (pantalones, sudaderas y chaquetas).

de abrigo cómoda, protectora, resistente al agua y con bolsillos (pantalones, sudaderas y chaquetas). Calzado cómodo de seguridad .

. Bidón de combustible para almacenar de forma segura gasolina o gasoil.

de combustible para almacenar de forma segura gasolina o gasoil. Combustible para llenar el depósito de vehículos propios o del generador eléctrico.

para llenar el depósito de vehículos propios o del generador eléctrico. Batería externa portátil, a poder ser cargable vía electricidad (por si hay cortes) y vía solar (por si no hay electricidad en ningún horario) para cargar dispositivos como smartphones o tablets y poder disponer de telecomunicaciones.

portátil, a poder ser cargable vía electricidad (por si hay cortes) y vía solar (por si no hay electricidad en ningún horario) para cargar dispositivos como smartphones o tablets y poder disponer de telecomunicaciones. Generador eléctrico de energía (dependiendo de tus necesidades personales o profesionales, necesitarás un mínimo de electricidad). Valora la posibilidad de contar también con paneles solares compatibles.

de energía (dependiendo de tus necesidades personales o profesionales, necesitarás un mínimo de electricidad). Valora la posibilidad de contar también con paneles solares compatibles. Mochilas impermeables con varios compartimentos.

con varios compartimentos. Mantas térmicas (reutilizables, ocupan poco y especialmente útiles si no hay calefacción).

(reutilizables, ocupan poco y especialmente útiles si no hay calefacción). Radio FM y AM (en caso de caída general de la electricidad es el único canal de comunicaciones mediante el que poder estar informado).

FM y AM (en caso de caída general de la electricidad es el único canal de comunicaciones mediante el que poder estar informado). Emisoras analógicas mediante las que poder estar en contacto con personas de nuestro en torno, policía, servicios de emergencia o con otras personas que utilicen emisoras en frecuencia abierta.

mediante las que poder estar en contacto con personas de nuestro en torno, policía, servicios de emergencia o con otras personas que utilicen emisoras en frecuencia abierta. Juegos de mesa y libros (tendrás mucho tiempo libre por lo que será importante desconectar, distraerte y ocupar la mente).

Cuánto puede durar un apagón

La mayoría de los apagones se pueden restaurar en cuestión de horas, pero los causados ​​por tormentas o fuertes vientos que dañan las líneas eléctricas y los equipos pueden durar días o incluso semanas.