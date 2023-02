Chacales, los nuevos satélites para la guerra espacial

Cada vez es más frecuente el uso de satélites en tareas de espionaje y misiones militares. Y el reciente globo chino, supuestamente espía, que habría sobrevolado Estados Unidos ha puesto otra vez sobre la palestra el conflicto de la guerra en el espacio. Y esta no solo trata de armas o de espionaje, también de Chacales (Jackal en inglés), un nuevo tipo de satélites configurados para seguir, muy de cerca, a otros satélites.

El año pasado, el ex comandante de la Fuerza Aérea de los EE. UU. Even Rogers publicó un tweet en el que daba la bienvenida a True Anomaly Inc. para “resolver los problemas de guerra orbital más desafiantes para la Fuerza Espacial de los EE. UU.”

Según una presentación reciente ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU., True Anomaly está preparando su primera misión orbital y espera lanzar dos naves espaciales de "persecución orbital” bautizadas Jackal, a bordo de un cohete SpaceX a la órbita terrestre baja.

Los Jackals no albergarán armas, ojivas o láser, pero serán capaces de realizar operaciones de proximidad, es decir la capacidad de maniobrar cerca de otros satélites y desplegar una batería de sensores sobre ellos. Esto podría revelar los sistemas de armas y vigilancia de sus rivales, o ayudar a interceptar las comunicaciones.

En su primera misión, denominada Demo-1, los Jackals simplemente se espiarán unos a otros, utilizando propulsores, radares y cámaras multiespectrales para acercarse a unos pocos cientos de metros. Si eso sale bien, Rogers prevé desplegar miles de naves espaciales autónomas al servicio del ejército de los EE. UU., controladas por un equipo de operadores humanos e inteligencia artificial “para perseguir a los adversarios dondequiera que vuelen y para proporcionar las herramientas de responsabilidad”.

El objetivo, de acuerdo con un tweet publicado por Rogers es muy sencillo: “Inhabilitar tácticamente una nave espacial enemiga puede ser la diferencia entre la pérdida de un grupo de ataque de portaaviones completo o su supervivencia... Y hay muchas maneras de destruir naves espaciales que no arruinar el medio ambiente. Después de todo, son solo computadoras flotantes”.

También están surgiendo usos pacíficos de este tipo de satélites, como remolcadores espaciales que pueden reparar o reubicar satélites fallidos, o eliminar basura espacial peligrosa. Además de fabricar los satélites Jackal, los ingenieros de True Anomaly están diseñando un sistema de control basado en la nube para integrar agentes autónomos y operadores humanos, utilizando motores de videojuegos como Unity (el motor utilizado por juegos como Pokemon Go o Call of Duty) para crear aplicaciones interactivas en tiempo real y desarrollar software para ayudar a los Chacales a maniobrar en el espacio.