La IA clona tu voz y puede meterte en un buen lío: así puedes evitarlo

La inteligencia artificial está transformando nuestra forma de comunicarnos, trabajar y crear contenido. Pero también está generando nuevos riesgos para la privacidad y la seguridad personal. Uno de los más alarmantes es la clonación de voz mediante IA, una técnica que permite replicar con precisión la forma de hablar de una persona con tan solo unos segundos de grabación.

Así lo explica Pau Garcia-Milà, emprendedor tecnológico y divulgador, en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, donde alerta sobre lo fácil que resulta hoy en día clonar una voz sin que la víctima lo sepa: "Con apenas unos segundos de tu voz, cualquiera puede hacerte decir lo que quiera gracias a la inteligencia artificial", asegura.

Este tipo de tecnología, conocida como 'voice cloning', ya ha sido utilizada en estafas telefónicas, fraudes bancarios y montajes manipulados. Los riesgos se disparan si eres una persona con alta exposición pública, si tienes un podcast, creas vídeos o incluso si mandas notas de voz frecuentemente por redes sociales.

Tres claves para proteger tu identidad vocal

Ante esta amenaza creciente, Garcia-Milà ofrece tres recomendaciones sencillas para reducir el riesgo:

Evita exponer tu voz innecesariamente: No compartas audios largos o públicos en redes sociales si no es imprescindible. Cada segundo cuenta para quienes buscan replicarla.

Desconfía de llamadas inesperadas: Si recibes una llamada de un número desconocido que dice ser alguien que conoces, verifica antes por otro canal.

Si tienes visibilidad, protégete mejor. Si eres creador de contenido o tienes una exposición mediática relevante, valora el uso de herramientas de distorsión leve de voz o incluso sintetizadores seguros que impidan una clonación directa.

¿Y si ya han clonado tu voz?

Una de las recomendaciones más importantes de este experto es establecer una palabra secreta con tus seres queridos o personas de confianza. El objetivo: usarla como código privado cuando haya que realizar alguna acción sensible, como autorizar una transferencia de dinero o confirmar una llamada urgente. Si alguien que suena como tú llama y no puede decir la palabra clave correcta, sabrán que no eres tú.

"Estamos acostumbrados a proteger contraseñas, pero todavía no entendemos que nuestra voz también puede ser robada", advierte Garcia-Milà.