Cómo descargar toda la Wikipedia en tu ordenador o móvil y usarla cuando quieras sin conexión.

La Wikipedia cumplirá 25 años el próximo 15 enero, tiempo en el que se ha convertido en una de las principales fuentes de información de Internet. Sujeta a polémicas, sí, por su método colaborativo para generar contenido -cualquier puede escribir en ella- y que, a pesar de los controles de la comunidad, también ha sido objeto de polémica numerosas veces por el sesgo en determinados contenidos sensibles. En cualquier caso, el proyecto fundado por Jimmy Wales y Larry Sanger acumula una vasta cantidad de conocimiento que, si quieres, puedes tener disponible en tu móvil u ordenador sin necesidad de una conexión a Internet. Sí, la Wikipedia en español completa, incluyendo imágenes, en una descarga de 37 GB.

¿Es útil tenerla almacenada localmente? Si tu conexión a Internet nunca falla, probablemente, no es necesario. Pero si vives en zonas donde Internet no es tan accesible como, por ejemplo, en una ciudad, o la consultas a menudo y necesitas maximizar el uso de datos, entonces sí. Por no hablar de circunstancias como la del gran apagón del pasado abril.

Descargarla es sencillo y la propia Wikipedia tiene una sección en la que explica cómo hacerlo, tanto con imágenes como sin ellas si quieres que ocupe menos espacio en tu disco duro, pero necesitarás un software de terceros recomendado por la propia enciclopedia online. Te explicamos cómo hacerlo.

Cómo usar Kiwix para descargar la Wikipedia

Kiwix es un software, disponible para todos los sistemas operativos -Windows, macOS, Linux, Android e iOS- y también como extensión para los principales navegadores -Chrome, Edge y Firefox- e incluso en una Raspberry Pi donde puedes configurarlo como servidor de una red local.

Se trata de un lector offline libre y de código abierto que permite consultar webs empaquetadas en formato ZIM sin conexión a Internet. No solo la Wikipedia, sino también otras webs educativas o de conocimiento como Wikivoyage, Wiktionary, Khan Academy o Project Gutenberg, entre otras. Como puedes suponer, ZIM es el formato en la que Wikipedia da la opción de descarga.

Wikipedia recomienda usar un programa peer to peer para la descarga de la Wikipedia, pero puedes hacerlo directamente en tu equipo sin necesidad de complicarte con más software. Tienes que seguir estos pasos:

Entra en la sección de descargas de Kiwix y selecciona la que corresponda con tu dispositivo. Ejecuta el archivo descargado para instalar la app.

el archivo descargado para instalar la app. Accede a la página de descargas de Wikipedia y elige entre ‘Descargar Wikipedia’ (36,9 GB) o ‘Descargar Wikipedia sin imágenes’ (9,2 GB) .

o . Ejecuta Kiwix en tu dispositivo. La app se abrirá en mostrando su sección de ‘Configuración’. Haz clic en el botón ‘Select File’ y selecciona el archivo ZIM que antes has descargado con la Wikipedia.

Pantalla inicial de Kiwix. Alfredo Biurrun.

Kiwix te pedirá confirmar la acción. Haz clic en el botón ‘Trust Source’ y la Wikipedia se cargará automáticamente y ya podrás navegar por ella igual que cuando accedes vía web.

Cómo guardar artículos de la Wikipedia en formato pdf

Puede que no te interese tener la Wikipedia al completo descargada, pero sí determinados contenidos. La plataforma te da la opción de hacerlo en cada uno de ellos.

Una vez estés en el artículo que quieres descargar, debes hacer clic en la opción ‘Herramientas’ que aparece en el menú superior, justo debajo del selector de idioma. En el desplegable, ve al apartado ‘Imprimir / Exportar’ y haz clic en ‘Descargar como PDF’.