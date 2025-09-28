Cómo restaurar y arreglar fotos antiguas con IA de Gemini y cuál es el prompt

Todas las personas tenemos nuestros momentos nostálgicos. Uno se sienta y empieza a pensar en el pasado. Familiares que ya no están, momentos felices compartidos con ellos o con los grupos de amigos o simplemente alguna anécdota. Cuando ese momento va más allá, abrir algún álbum de fotos y revisarlas detalladamente, la galería del móvil en los más jóvenes, es siempre especial. Se desbloquean momentos que se creían olvidados.

Al ver esas fotografías nos llenamos de emoción y de nostalgia, pero también a veces de tristeza por ver que se han deteriorado y ya no lucen como antaño. Es una pena no poder conservar la original en un gran estado, pero el avance de la tecnología nos ofrece una solución. La Inteligencia Artificial permite restaurar esas imágenes dañadas con suma facilidad y con tan solo una condición: estar escaneadas y en formato digital. También se puede tomar una fotografía de la primera, pero la restauración tiende a perder calidad en estos casos.

¿Cómo restaurar una fotografía con la IA de Google?

Parece el trabajo de un experto en edición digital, pero está al alcance de cualquiera desde su casa. Solo se necesita un móvil o un ordenador para restaurar las fotografías que parecían en sus últimos días. Lo primero es saber que la IA de Google, Gemini, al igual que otras, permite crear texto, imágenes, códigos e incluso realizar búsquedas complejas a través de instrucciones, habitualmente escritas, conocidas como prompts.

Una vez se tenga esto claro, únicamente se tiene que acceder a Geminidesde su aplicación móvil o directamente en su sitio web oficial. Una vez dentro, se debe seleccionar imagen o genera contenido con imagen, puede aparecer de ambos modos. También se puede identificar porque aparece representada con un plátano. Una vez este activada esa opción, se debe adjuntar la imagen desde la galería y añadir el prompt. También permite sacar la fotografía directamente desde la cámara en dispositivos móviles, pero pierde calidad. El proceso es igual para otras IA como ChatGPT.

¿Cuál es el prompt ?

Un experto en Inteligencia Artificial reveló que es suficiente con un sencillo mensaje como: "Restaura la foto, agrégale color realista, mejora la nitidez y quita cualquier rastro de deterioro". Sin embargo, para que la calidad de la recreación o restauración sea mayor, se recomienda poner un mensaje más detallado. El siguiente prompt sería ideal:

"Restaura esta fotografía antigua que está dañada y desgastada. La imagen presenta varias áreas con rasgaduras, manchas, colores desvanecidos y partes borrosas. A continuación, te doy algunos detalles para guiar la restauración: Rasgaduras y grietas: Las grietas en la foto deben ser suavizadas y eliminadas, asegurándote de mantener la textura original del papel en las áreas restauradas. Manchas o marcas: Elimina las manchas de humedad y cualquier marca visible, especialmente en las zonas de mayor detalle. Asegúrate de restaurar la uniformidad de los colores y las sombras. Desvanecimiento de color: Los colores deben ser restaurados con precisión. Asegúrate de que los tonos se vean naturales y que no se pierda la esencia de la imagen original. Restauración de detalles borrosos: Algunas áreas están desenfocadas debido al paso del tiempo. Restaura la nitidez, sobre todo en las partes clave de la fotografía, sin perder la suavidad característica de las imágenes antiguas. Restauración de bordes: Los bordes de la foto están desgastados y necesitan ser reconstruidos sin perder la proporción ni la perspectiva original. Evitar la sobreprocesación: Asegúrate de que la imagen restaurada se vea lo más natural posible, como si nunca hubiera estado dañada, sin que se note que fue editada. En cuanto al estilo y el ambiente, conserva la atmósfera original de la foto, como si fuera de la época a la que pertenece. Si la imagen es en blanco y negro, asegúrate de restaurar los contrastes de manera sutil. Si es a color, mantén los tonos originales tanto como sea posible".

Esto no es una norma estricta, simplemente hay que probar y poner lo que se considere más adecuado, pero cuanto más preciso sea el mensaje, mayor será la restauración. Una vez colocado este prompt, simplemente hay que darle a enviar y en unos segundos la foto estará como nueva. Una vez realizada la primera restauración, también se le pueden pedir los retoques que se consideren oportunos mediante nuevos mensajes escritos en el mismo chat.