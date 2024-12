Cómo 'tontificar' tu móvil para que te deje vivir

Este lunes, el cantante Dani Martín fue el invitado en el programa La Revuelta de RTVE. Una de las preguntas habituales que realiza el presentador David Broncano a sus invitados es la de cuántas horas pasan al día usando el móvil. Así que, tras mostrar el suyo al presentador, el cantante le conminó a que hiciera lo propio. Y aquí vino la sorpresa.

Broncano enseñó lo que él califica como 'un iPhone soviético' y coloquialmente se llama un 'móvil tonto' o minimalista. Un iPhone, en este caso, con un fondo de pantalla completamente negro que, una vez desbloqueado, solo muestra los nombres de las 6 apps más usadas en caracteres blancos, sin iconos, sobre ese fondo negro. 'Como quiero usar menos el móvil, mira lo que he hecho. Le he quitado todo. Es como un móvil del año 82. Bueno, que no había móviles… ¡del 97! Lo desbloqueo y sale esto. No hay ni iconos. Solo pone llamadas, mensajes, correo, navegador… No tiene nada. Es un móvil soviético del año 99', explicó el presentador.

Broncano mostraba así cómo se ha sumado a la tendencia de smartphones reconfigurados para ser minimalistas y reducir su capacidad para atrapar nuestra atención y, en general, distraernos. Ahora, ¿cómo se consigue un móvil minimalista?

Aunque tanto Android como iOS ofrecen opciones para configurar el menú de inicio y que solo muestre determinadas apps, así como de reducir las notificaciones, el iPhone de Broncano usaba una aplicación que cambia radicalmente el lanzador y deja solamente lo imprescindible. Se trata de Minimalist Phone.

Este launcher, un tipo de programa que sustituye a la interfaz principal del dispositivo, promete ayudar al usuario a modificar sus hábitos de consumo con el móvil. 'Cada vez que desbloquees tu teléfono, todo lo que verás serán las aplicaciones que necesitas, sin ser distraído con las coloridas aplicaciones de tu pantalla de inicio o de la biblioteca de aplicaciones', se explica en la App Store. Minimalist Phone es una app gratuita, con opciones de pago, que permite configurar lanzadores para diferentes horarios del día y cuenta con un modo Detox que oculta completamente todas las apps no esenciales del móvil.

En Android, hay alternativas similares. Una de ellas es Indistract Minimalist Launcher, también gratuita y con compras en la aplicación. Este lanzador también elimina buena parte de las distracciones que genera un smartphone para que el usuario centre su atención solo en lo que necesita usar., ocultando lo demás y dándole al móvil un aire completamente diferente.