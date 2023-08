El primer descargable de Atomic Heart se estrena con materiales altamente explosivos.

Focus Entertainment y el estudio Mundfish han cumplido los plazos anunciados y, por tanto, los jugadores de ‘Atomic Heart’ ya tienen a su disposición el primer contenido descargable para el RPG de acción ambientado en una loca utopía ficticia en 1955. El descargable “Annihilation Instinct” estrena la serie de contenido adicional del Pase, incorporando nuevas características para complementar el margen narrativo. Lo anterior se traduce en más enemigos, una nueva habilidad de guante y materiales.

Si tienes intención de embárcate en esta expansión y descubrir la verdad acerca de la historia de NORA cuando el Mayor P-3 regrese a la instalación 3826, conocer a un enigmático profesor Lebedev para descubrir cómo suprimir la locura de la IA y frenar su instinto de aniquilación, no deberías dejar de leer su sinopsis:

“Continúa la historia y sigue explorando el retorcido y distópico mundo de Atomic Heart mientras visitas el Complejo Mendeleev y sus pantanos circundantes, un área completamente nueva. Enfréntate a máquinas desquiciadas, nuevos enemigos que cambian de forma y un nuevo jefe. Desbloquea dos nuevas armas: el Secateur y el Klusha. Finalmente, consigue la ventaja y sobrevive mejorando tu guante polimérico con la nueva capacidad Technostasis, que te permitirá manipular el tiempo mismo.”

#AtomicHeart's Annihilation Instinct DLC is now available!



Take advantage of new weapons and the Technostatis ability to get rid of new shape-shifting enemies. Dive deeper in the story of Atomic Heart and regain control of the Mendeleev complex!



Play now https://t.co/hIglJNDCk4pic.twitter.com/4sU580cCQW