Descubre cómo aprovechar un router antiguo para optimizar tu red Wifi

¿Estás satisfecho con el Wifi de tu hogar? Generalmente, una vez que el técnico ha terminado la instalación del router, solemos olvidarnos de él y rara vez realizamos ajustes en la configuración del Wifi. Además, no es raro que con el paso del tiempo, la cantidad de dispositivos conectados a la red vaya en aumento. Esta acumulación de dispositivos puede resultar en una conexión a internet que ya no es tan rápida o eficiente como cuando fue instalada inicialmente. Esto puede conducir a un internet más lento, descargas que parecen tomar una eternidad y una experiencia de streaming que está lejos de ser la ideal.

No obstante, no debemos rendirnos tan fácilmente con nuestra red wifi. Antes de llegar al extremo de pensar en cambiar a otro proveedor o de contratar una tarifa más cara con la promesa de obtener mejores características, es posible que desees investigar otras alternativas para mejorar la eficiencia de tu red Wifi. De hecho, existe una solución que puedes implementar sin necesidad de desembolsar dinero extra y que puede marcar una gran diferencia en la calidad de tu conexión wifi.

El router viejo puede ser la respuesta

Muchos de nosotros hemos acumulado varios routers al cambiar de compañía o cuando nuestra operadora actualiza el modelo de router… y no sabemos qué hacer con ellos una vez que los desinstalamos y los sustituimos por uno de nueva generación. A continuación, te contamos cómo puedes utilizar uno de estos routers viejos para mejorar la conexión wifi de tu hogar:

Router Wifi Pixabay

Utilízalo como punto de acceso:

Para mejorar la calidad de la conexión WiFi en casa sin incurrir en costos, puedes aprovechar un router antiguo que tengas guardado. Este se puede configurar como un punto de acceso adicional, aumentando el alcance de tu red.

Primero, conecta el nuevo y el antiguo router mediante un cable Ethernet. Una vez conectados, el router antiguo servirá como un punto de acceso adicional al que puedes conectar todos tus dispositivos. Asegúrate de que el nombre y la contraseña de la red del router secundario sean los mismos que los del router principal. Esto facilita la conexión de los dispositivos a la red.

Para evitar conflictos de direcciones IP, desactiva el servidor DHCP del router secundario. Este servidor asigna las direcciones IP a los dispositivos en la red, y si está activo en ambos routers, puede causar conflictos. Accede a la sección LAN en la configuración del router secundario y desactiva su servidor DHCP.

Además, asigna una dirección IP específica al router secundario para evitar conflictos de IP. Si el router principal utiliza la dirección 192.168.1.1, puedes asignar la dirección 192.168.1.2 al router secundario. Y por último, te recomendamos utilizar un canal diferente al del router principal para evitar interferencias. Con estos sencillos pasos, puedes mejorar notablemente la velocidad y el alcance de tu conexión WiFi.

El router es el dispositivo que más energía consume en modo stand-by La Razón La Razón

Utilízalo como repetidor WiFi

Una alternativa para mejorar la conexión WiFi es utilizar un router antiguo como repetidor. Este proceso implica conectar el router en desuso al dispositivo principal a través de WiFi. Es fundamental entender, eso sí, que no todos los routers soportan el modo de repetidor de WiFi. Para usar un router como repetidor, este debe ser compatible con OpenWRT o DD-WRT. Si tu router no es compatible con estos firmwares, no podrás utilizarlo para este propósito.

Los pasos que deberás seguir serán prácticamente los mismos que en el caso anterior: asegura que el nombre y la contraseña del router secundario sean iguales a los del router principal para facilitar la conexión de los dispositivos. También se debe desactivar el servidor DHCP del router secundario, y luego se debe asignar una dirección IP específica al router secundario para evitar conflictos con el router principal.