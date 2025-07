Descubren cómo saltarse la verificación de edad obligatoria en Reino Unido con la cara de Norman Reedus

El pasado viernes entró en vigor en el Reino Unido la Online Safety Act (Ley de Seguridad en línea) de forma completa, después de que las primeras obligaciones comenzaran a hacerse efectivas desde el pasado marzo. Esta controvertida norma tiene como objetivo declarado proteger a los usuarios, especialmente a los menores, de contenidos dañinos en internet, como pornografía, incitación al suicidio, acoso, trastornos alimenticios y ese recurrido término que admite cualquier significado que convenga a un gobierno según el momento: desinformación.

Ahora, los sitios web con contenidos para adultos deben contar con sistemas de verificación de edad 'robustos' que impidan a los menores acceder a sus contenidos, bajo pena de ser sancionados con hasta 21 millones de euros o el 10 % de sus ingresos globales, lo que sea mayor, por Ofcom (Office of Communications), el organismo regulador de las comunicaciones del Reino Unido.

Sin embargo, no pasaron ni 24 horas sin que se descubriera una forma de saltarse la verificación de edad de lo más sencilla y que se ha hecho viral: utilizando el modo foto del videojuego Death Stranding, protagonizado por el actor Norman Reedus. El usuario de X Dany Sterkhov demostró cómo había logrado engañar al sistema K-id, que emplea la plataforma Discord, con la recreación que el videojuego hace del actor.

You can use Death Stranding's photo mode to bypass Discord's age verification https://t.co/o9n0c0lwkIpic.twitter.com/mvYmhZZCVp